Mercedes-Benz stellt den Eco Coach zum 31. Dezember 2026 vollständig ein und streicht bereits vorher die ECO Anzeige in der Mercedes me App.

Der Hersteller informiert Nutzer derzeit über das Ende der eigenständigen Eco Coach App und des zugehörigen Digitalen Extras. Beide Angebote sind ab dem 31. Dezember 2026 nicht mehr verfügbar. Die ECO Anzeige zur Bewertung von Fahrverhalten und Effizienz in der Mercedes me App entfiel laut Changelog bereits zum 23. November 2026.

Mercedes-Benz begründet die Einstellung damit, dass der Eco Coach sein ursprüngliches Ziel erreicht habe. Immer mehr Fahrer seien inzwischen mit Elektroautos und Plug-in-Hybriden vertraut und wüssten, wie sie ihre Fahrzeuge effizient nutzen können. Eine durchaus interessante Begründung für die Abschaltung eines digitalen Dienstes.

Mercedes-Benz Eco Coach: Was konnte die App eigentlich?

Der Anfang 2021 eingeführte Eco Coach sollte Fahrer beim Umstieg auf elektrifizierte Fahrzeuge unterstützen. Dafür analysierte die App tatsächliche Fahr-, Lade- und Parkaktivitäten und gab individuelle Empfehlungen.

Zum Funktionsumfang gehörten unter anderem:

Auswertungen zu Verbrauch, Fahrverhalten und Energieeffizienz

Tipps zum batterieschonenden Laden und Parken

Wochen- und Monatsstatistiken sowie Vergleiche mit anderen Fahrern

Challenges, Punktesysteme und virtuelle Belohnungen

Steuerung des maximalen Batterieladezustands bei unterstützten Elektrofahrzeugen

Zeitweise gab es außerdem Hinweise darauf, wann der Anteil erneuerbarer Energien im deutschen Stromnetz besonders hoch war. Nutzer sollten dadurch möglichst günstig gelegene Ladezeitpunkte im Sinne der Stromerzeugung erkennen können.

Früher gab es für gesammelte Punkte sogar Ladegutscheine

Besonders interessant war ursprünglich das Belohnungssystem. Wer effizient fuhr, regelmäßig elektrisch unterwegs war oder bestimmte Herausforderungen absolvierte, sammelte Punkte.

Diese ließen sich tatsächlich gegen Prämien eintauschen. Mercedes-Benz bewarb 2022 beispielsweise vergünstigte Ladegutscheine. Die Aktion galt in mehreren europäischen Ländern und sollte einen zusätzlichen Anreiz für die elektrische Fahrzeugnutzung schaffen.

Allerdings wurde dieses Angebot bereits 2023 zurückgefahren. Mercedes-Benz stellte zwischenzeitlich die Bereitstellung neuer Ladegutscheine ein. Stattdessen konnten Nutzer ihre Punkte für Klimaschutzprojekte einsetzen, darunter ein Aufforstungsprojekt in Panama.

Später rückten virtuelle Auszeichnungen und spielerische Elemente stärker in den Vordergrund. Im September 2026 verschwand schließlich auch der Prämienshop aus der App. Gleichzeitig entfernte Mercedes-Benz persönliche Challenges und führte ein neues Levelsystem ein.

Aus einem System mit zumindest zeitweise greifbaren finanziellen Vorteilen wurde damit zunehmend ein digitales Punktespiel. Und selbst das hat nun ein Ablaufdatum, mutmaßlich aufgrund des aktuellen Kostendrucks. Mercedes spart offensichtlich, wo man nur kann.

Was bedeutet die Einstellung für Mercedes-Fahrer?

Mit dem Jahreswechsel verschwinden die Eco Coach App und das dazugehörige Digitale Extra. Die bisher angebotenen Auswertungen, Challenges und individuellen Empfehlungen stehen dann über diesen Dienst nicht mehr zur Verfügung.

Die Einstellung der ECO Anzeige in der Mercedes me App ist davon zeitlich getrennt. Diese Funktion zur Bewertung des Fahrverhaltens entfällt bereits am 23. November 2026. Offen bleibt, ob und wie Nutzer ihre bisherigen Eco-Coach-Statistiken oder gesammelten Punkte vor der Abschaltung sichern können.

Bemerkenswert ist außerdem, dass die offizielle Mercedes-Benz-Webseite zum Eco Coach weiterhin online ist und die Anwendung dort noch beworben wird. Auch die Beschreibungen in den App-Stores erwähnen teilweise weiterhin das Sammeln und Einlösen von Punkten für Prämien.

Mercedes-Benz hatte im März 2024 noch mehr als 200.000 registrierte Eco-Coach-Nutzer gemeldet. Gut zweieinhalb Jahre später wird der Dienst nun vollständig eingestellt. Die Entwicklung vom Ladegutschein über virtuelle Belohnungen bis zur Abschaltung dürfte gerade langjährigen Nutzern aufgefallen sein.

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