222 Euro geschenkt: Postbank startet wieder Girokonto-Aktion

Die Postbank startet am 9. November 2026 eine neue Girokonto-Aktion und bietet Neukunden eine Prämie von 222 Euro.

Das Angebot gilt für Online-Kontoeröffnungen bis zum 30. Dezember 2026. Maßgeblich ist der Eingang des Kontoeröffnungsantrags. An der Aktion nehmen die vier Kontomodelle Giro pur, Giro plus, Giro extra plus und Giro start direkt teil.

Postbank: Bedingungen für die 222-Euro-Prämie

Die Prämie richtet sich ausschließlich an Giro-Neukunden ab 18 Jahren mit Hauptwohnsitz in Deutschland. Wer innerhalb der vergangenen sechs Monate bereits ein Postbank-Girokonto geführt hat, ist ausgeschlossen.

Die wichtigsten Teilnahmebedingungen:

Online-Kontoeröffnung zwischen dem 9. November und 30. Dezember 2026

Kein Postbank-Girokonto in den vergangenen sechs Monaten

Mindestens zwölf Monate Kontolaufzeit

222 Euro Prämie einmalig pro Person

Wird das Konto vor Ablauf der zwölf Monate geschlossen, kann die Postbank die Prämie zurückfordern oder mit bestehenden Konten verrechnen. Außerdem ist das Aktionsbudget begrenzt. Eine vorzeitige Beendigung oder Anpassung aus wichtigen Gründen behält sich die Bank ausdrücklich vor.

Neben der Prämie nennt die Postbank rund 20.000 „Kontaktpunkte“ für die entgeltfreie Bargeldversorgung in Deutschland. Unterstützt werden zudem Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay. Ein kostenloser digitaler Kontowechselservice soll den Wechsel erleichtern.

222 Euro sind durchaus ein attraktiver Anreiz für einen Kontowechsel. Ob sich das Angebot langfristig rechnet, hängt aber auch von den regulären Konditionen des gewählten Girokontos ab.

Zu den Postbank-Girokonten →

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