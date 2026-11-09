Fintech

222 Euro geschenkt: Postbank startet wieder Girokonto-Aktion

René Hesse
Von
Postbank Zentrale

Die Postbank startet am 9. November 2026 eine neue Girokonto-Aktion und bietet Neukunden eine Prämie von 222 Euro.

Das Angebot gilt für Online-Kontoeröffnungen bis zum 30. Dezember 2026. Maßgeblich ist der Eingang des Kontoeröffnungsantrags. An der Aktion nehmen die vier Kontomodelle Giro pur, Giro plus, Giro extra plus und Giro start direkt teil.

Postbank: Bedingungen für die 222-Euro-Prämie

Die Prämie richtet sich ausschließlich an Giro-Neukunden ab 18 Jahren mit Hauptwohnsitz in Deutschland. Wer innerhalb der vergangenen sechs Monate bereits ein Postbank-Girokonto geführt hat, ist ausgeschlossen.

Die wichtigsten Teilnahmebedingungen:

  • Online-Kontoeröffnung zwischen dem 9. November und 30. Dezember 2026
  • Kein Postbank-Girokonto in den vergangenen sechs Monaten
  • Mindestens zwölf Monate Kontolaufzeit
  • 222 Euro Prämie einmalig pro Person

Wird das Konto vor Ablauf der zwölf Monate geschlossen, kann die Postbank die Prämie zurückfordern oder mit bestehenden Konten verrechnen. Außerdem ist das Aktionsbudget begrenzt. Eine vorzeitige Beendigung oder Anpassung aus wichtigen Gründen behält sich die Bank ausdrücklich vor.

Neben der Prämie nennt die Postbank rund 20.000 „Kontaktpunkte“ für die entgeltfreie Bargeldversorgung in Deutschland. Unterstützt werden zudem Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay. Ein kostenloser digitaler Kontowechselservice soll den Wechsel erleichtern.

222 Euro sind durchaus ein attraktiver Anreiz für einen Kontowechsel. Ob sich das Angebot langfristig rechnet, hängt aber auch von den regulären Konditionen des gewählten Girokontos ab.

Zu den Postbank-Girokonten →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Sehen wir eine neue Chipkrise in der Automobilbranche?
09.11.26 · Mobilität
Singles‘ Day bei Joybuy: Diese Angebote und Rabatte gibt es ab heute
09.11.26 · Schnäppchen
Klarna Festgeld+: Neue Zinsen ab sofort
06.11.26 · Fintech
Apple iOS 28: Heute startet ein „wichtiger Meilenstein“
09.11.26 · Firmware und Updates
Wero bei dm: 10 Euro Rabatt für die nächste Bestellung
05.11.26 · Fintech
Das neue Assassin’s Creed kommt später als viele denken
09.11.26 · Gaming
PlayStation Portal: Neue Version ist offiziell
09.11.26 · Gaming
N26-App: Registrierung für Altersvorsorgedepot möglich
04.11.26 · Fintech
GTA 6: MediaMarkt zeigt den Inhalt der Box
09.11.26 · Gaming
Revolut erreicht Bewertung von 115 Milliarden US-Dollar
04.11.26 · Fintech
Du bist hier: Deal · Postbank
mobiFlip / News / Fintech / 222 Euro geschenkt: Postbank startet wieder Girokonto-Aktion