backFlip 48/2026: Neuer Skoda Elroq (Facelift) bringt eine Änderung mit
Die 48. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Neuer Skoda Elroq: Facelift für 2027 bringt eine Änderung mit“, „Volkswagen: „Die Nachfrage hat sich komplett gedreht““ und „Elektroautos: Xiaomi startet ab sofort offiziell global durch“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Neuer Skoda Elroq: Facelift für 2027 bringt eine Änderung mit
- Volkswagen: „Die Nachfrage hat sich komplett gedreht“
- Elektroautos: Xiaomi startet ab sofort offiziell global durch
- Audi ändert Strategie: Verbrenner sollen es richten
- TÜV-Report 2027: Diese Elektroautos fallen besonders negativ auf
- iPhone 20 Pro: Apple plant wohl ein ganz neues Material
- Digitale Brieftasche d-you: DHL und Hochschulen sind dabei
- GTA 6: Rockstar nennt unglaubliche Zahlen
- Apple kündigt Black Friday Angebote für Deutschland an
- Alexa Tablet 12 Pro: Amazon senkt Preis für neues Flaggschiff-Tablet
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
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