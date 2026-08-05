Gaming

Electronic Arts leitet „ein ganz neues Kapitel“ ein

Autor-Bild
Von
|
Fifa 22 Screen

Es hat sich bereits angedeutet, da die Behörden dieser Welt zugestimmt haben und ab sofort ist Electronic Arts ein privates Unternehmen. Es gehört dem Saudi Arabia Public Investment Fund (PIF), Silver Lake und Affinity Partners, der Deal ist durch.

CEO Andrew Wilson spricht von einem „neuen Kapitel“, wovon ich auch ausgehe, denn als privates Unternehmen fehlt der Druck der Börse. Wobei ich vorerst nicht davon ausgehe, dass es sich positiv entwickelt, da wird sicher noch ausgemistet.

Wir stehen vor einem der spannendsten und einschneidendsten Momente, die unsere Branche je erlebt hat. Weltweit entscheiden sich Fans für interaktive Unterhaltung als ihre wichtigste und beliebteste Möglichkeit, Gemeinschaft, Kultur und gemeinsame Begeisterung zu erleben. Unsere Spiele sind zu bedeutungsvollen Orten geworden, an denen Menschen Freundschaften schließen, gegeneinander antreten, sich selbst verwirklichen und gemeinsam etwas schaffen.

Schauen wir mal, sowas ist mit Blick auf bisherige Übernahmen der Branche eher kritisch zu sehen. Mich wundert auch, dass die Behörden das so locker gesehen haben, vor allem nach dem Debakel bei Microsoft sollte man da kritischer sein.

Und natürlich darf auch der neue Besitzer kritisch eingestuft werden, immerhin ist dieser nicht für Menschenrechte bekannt. Aber da sind wir bei der alten Frage der Moral und da muss jeder für sich selbst entscheiden, wo seine Grenzen liegen.

Netflix Logo 2025 Neu
Dienste | 4. August 2026

Streaming: Eine neue Ära der „kostenlosen Abos“

Nach der Ära der extrem günstigen Premium-Abos bei Streamingdiensten folgte eine Phase der Preiserhöhungen, die weiterhin anhält. Daher bauten die…

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Electronic Arts leitet „ein ganz neues Kapitel“ ein
Weitere Neuigkeiten
Apple Mac Event 2021 Header
Apple Event im September: Datum für das iPhone 18 Pro steht
in Events
Netflix Logo 2025 Neu
Streaming: Eine neue Ära der „kostenlosen Abos“
in Dienste
Last One Laughing: LOL-Ableger hat ein Datum
in Unterhaltung
WhatsApp-Gruppen werden übersichtlicher: Drei neue Features vorgestellt
in Dienste
Google plant ein „HiLight“ für neue Pixel-Modelle
in Smartphones
Xbox Series X Controller Header
Neuer Leak zur nächsten Xbox-Generation
in Gaming
Disney+ ohne HDR: Disney informiert Nutzer über Kündigungsmöglichkeit
in Dienste
Spotify Logo Header 2024
Das starke Wachstum von Spotify hält an
in News
Vodafone
Vodafone Business Prime Tarife mit Kombi-Rabatt erhältlich
in Tarife
BIGSIM und sim24: Mehr Datenvolumen zum gleichen Preis
in Tarife