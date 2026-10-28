440 Millionen Konten: Bei PayPal tut sich einiges

Der Zahlungsdienstleister PayPal hat im dritten Quartal 2026 seinen Umsatz gesteigert und die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben.

Zwischen Juli und September erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 8,6 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das abgewickelte Zahlungsvolumen wuchs um sechs Prozent auf 487,1 Milliarden Dollar.

PayPal: Mehr Transaktionen und 440 Millionen aktive Konten

Auch die Nutzung der Plattform nahm zu. Insgesamt verarbeitete PayPal im dritten Quartal 6,8 Milliarden Transaktionen, sieben Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der aktiven Konten erhöhte sich dagegen nur leicht.

Die wichtigsten Quartalszahlen im Überblick:

Aktive Konten: 440 Millionen, ein Plus von 0,6 Prozent

440 Millionen, ein Plus von 0,6 Prozent Transaktionen je Konto: 60,8 innerhalb von zwölf Monaten, sechs Prozent mehr

60,8 innerhalb von zwölf Monaten, sechs Prozent mehr Bereinigter operativer Gewinn: 1,6 Milliarden Dollar, ein Plus von drei Prozent

1,6 Milliarden Dollar, ein Plus von drei Prozent Operativer Gewinn nach GAAP: 1,4 Milliarden Dollar, ein Rückgang um acht Prozent

1,4 Milliarden Dollar, ein Rückgang um acht Prozent Freier Cashflow: 1,4 Milliarden Dollar

Die Entwicklung zeigt zwei unterschiedliche Seiten: Bestehende Kunden nutzen PayPal häufiger, während die Zahl der aktiven Konten kaum wächst. Auch bei der Profitabilität ergibt sich kein einheitliches Bild. Die bereinigte operative Marge stieg auf 18,8 Prozent, die Marge nach US-Rechnungslegungsstandards sank dagegen auf 16,3 Prozent.

PayPal hebt Gewinnprognose für 2026 an

Für das Gesamtjahr erwartet PayPal nun einen bereinigten Gewinn von rund 5,60 Dollar je Aktie. Zuvor lag die Prognose bei etwa 5,38 Dollar. Die Erwartung für den unbereinigten Gewinn bleibt unverändert (PDF).

Zudem hat PayPal eine Dividende von 0,14 Dollar je Aktie beschlossen, die am 24. Dezember 2026 ausgezahlt werden soll. Im dritten Quartal kaufte das Unternehmen außerdem eigene Aktien für 1,5 Milliarden Dollar zurück.

Bemerkenswert finde ich vor allem die Entwicklung der Nutzerzahlen. PayPal wächst derzeit weniger durch neue Konten als durch eine intensivere Nutzung seiner bestehenden Kundenbasis. Das ist wirtschaftlich durchaus relevant, zeigt aber auch, wo das Wachstum momentan herkommt.

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