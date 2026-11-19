Im Lieferumfang von GTA 6 gibt es zwar keine Karte, aber man kann sich diese bei Rockstar selbst kostenlos herunterladen. Auf dieser Seite könnt ihr die Karte jetzt kostenlos bekommen, auch in hoher Qualität, so dass man sie ausdrucken kann.

Laut Rockstar wird sie auch für einen Euro im Shop verfügbar sein, dort kann ich sie aber noch nicht finden. Wobei ich die digitale Karte sowieso hilfereicher finde, aber mir reicht die digitale Version im Spiel, ich habe schon früher nie auf die physische Karte bei GTA geschaut. Aber vielleicht gibt es ja Fans, die das als Poster wollen.

So, ich bin wieder zurück in Leonidas, dieses Spiel muss ich erst noch verarbeiten, dass wirkt immer noch surreal. Ich weiß nicht, wie oft ich in den ersten Stunden ein „WTF“ im Kopf hatte, das ist eine ganz andere Liga, es übertrifft bisher sogar meine Erwartungen und die waren unglaublich hoch, vor allem nach den Test-Wertungen.

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