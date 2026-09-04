1und1 Update

1&1 erhöht DSL-Preise für Bestandskunden

René Hesse
Von
12 Kommentare
1&1 (KI)

Der Internetanbieter 1&1 erhöht offenbar bei mehreren DSL-Bestandstarifen den monatlichen Grundpreis um jeweils 3 Euro.

In einem mir vorliegenden Schreiben kündigt 1&1 für meinen Tarif 1&1 DSL 100 zum 10. Oktober 2026 eine Erhöhung von 34,99 auf 37,99 Euro an. Das entspricht 36 Euro Mehrkosten pro Jahr und einem Plus von rund 8,6 Prozent. Auch bei weiteren 1&1-DSL-Tarifvarianten konnte ich Preisanpassungen um jeweils 3 Euro durch unser Team und Leser verifizieren.

Update · 

Inzwischen haben sich Leser bei uns gemeldet, die berichten, dass auch Glasfasertarife von der Preiserhöhung betroffen sind.

1&1 wollte meinen DSL-100-Tarif teurer machen

1&1 begründet höhere DSL-Preise mit gestiegenen Kosten

Als Gründe nennt 1&1 unter anderem höhere Ausgaben für Energie, Server und Chips sowie für Betrieb, Wartung und Technologiepartner. Das Unternehmen beruft sich dabei auf seine AGB in Verbindung mit § 57 Abs. 1 TKG.

In den vergangenen Jahren sind unsere Kosten in vielen Bereichen deutlich gestiegen. Das betrifft insbesondere die Kosten für Energie, Server/Chips, den Betrieb und die Wartung unserer Netze sowie die Leistungen unserer Ausbau- und Technologiepartner. Dennoch haben wir die Preise für Internetanschlüsse viele Jahre stabil gehalten.

Aber nun ist auch bei uns eine kleine Preisanpassung erforderlich. Dabei legen wir großen Wert darauf, diesen Schritt so moderat wie möglich zu gestalten.

1&1 will 3 € mehr pro Monat für DSL 100

Für betroffene Bestandskunden sind vor allem diese Punkte relevant:

  • Der Grundpreis steigt um 3 Euro pro Monat.
  • Bestehende Startrabatte sollen weiterlaufen.
  • Kunden können innerhalb von drei Monaten außerordentlich kündigen.
  • Die Kündigung ist laut Schreiben auch telefonisch möglich.

Interessant ist allerdings die Kundenbindung: Da mein Vertrag ohnehin bald ausläuft, habe ich bei 1&1 angerufen. Dort wurde mir derselbe Tarif für weitere zwei Jahre sogar etwas günstiger als mein bisheriger Preis angeboten.

Ich finde die Preiserhöhung grundsätzlich nachvollziehbar, wenn die Kosten tatsächlich gestiegen sind. Einen faden Beigeschmack hinterlässt aber, dass der angekündigte Aufschlag nach einem kurzen Anruf offenbar mehr als ausgeglichen werden kann.

Betroffene Kunden sollten die Erhöhung daher nicht einfach hinnehmen, sondern ihre Konditionen prüfen und bei 1&1 nach einem besseren Angebot fragen.

Zum Tarifvergleich für Festnetz-Internet →

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  1. Teimue 🍀
    sagt am

    Na mal sehen. Ich habe noch keine Erhöhung bekommen. Ich habe aber auch erst diese Woche den Vertragswechsel zu Glasfaser gemacht. Da wurde mir ja der bisherige DSL Tarif bis zur Umstellung garantiert.
    Betrifft das auch DSL250 oder nur darunter?

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Teimue ⇡

      Wenn dein Vertrag noch frisch ist, wirst du erst mal nicht erhöht, denke ich. Es betrifft auch höhere Tarife wie DSL250.

      Antworten
  2. RolliC 🏆
    sagt am

    Lieber Autor… Wenn Du dauerhaft 34,99 Euro bezahlst, ist dein Tarif ohnehin zu teuer… Es gibt Leute, die merken jedes Jahr die Kündigung vor, grob nach 12 Monaten, dann entfällt die Restlaufzeit des alten Vertrags und es startet ein neuer 24 Monatsvertrag… Zu was führt das?

    … Zu umgerechnet einem verdammt niedrigen jährlichen Durchschnittspreis…

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu RolliC ⇡

      Genau das hab ich gemacht. Hatte ich ja auch im Beitrag geschrieben. So zahle ich 29,99 € monatlich auf 2 Jahre gesehen, weniger war nicht drin.

      Antworten
      1. RolliC 🏆
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Ja, die Zeiten waren mal besser… Nach 12 Monaten + 1 Tag kann man im Grunde an neue gute Angebote kommen. Über Jahre haben viele Leute so kaum mehr als 10 Euro im Monat bezahlt.

        Antworten
  3. Mårtiň 💎
    sagt am

    Ich selbst nicht, aber in der Familie haben wir heute Mittag diese E-Mail erhalten für ein Glasfasertarif, über die Hotline konnte das Ganze umgangen werden allerdings nur mit neuer Mindestvertragslaufzeit! Das wirkt doch irgendwie merkwürdig …

    Antworten
  4. RoyBer 🏅
    sagt am

    Absolute Frechheit, wer geht dann noch zu 1&1? Dann kann man ja gleich zur Telekom gehen.

    Antworten
  5. Robert 🔅
    sagt am

    Ich vermute, sie wollen die Leute damit zum Wechsel zu Glasfaser treiben, einfach DSL so teuer machen, bis man irgendwann sagen kann. Es kostet ja genauso viel, wenn man Glasfaser nimmt.

    Antworten
    1. Mårtiň 💎
      sagt am zu Robert ⇡

      Könnte man denken, aber Glasfasertarife sind anscheinend auch von der Erhöhung betroffen

      Antworten
  6. Valentin ☀️
    sagt am

    Habe diese Information heute auch erhalten und es zum Anlass genommen, direkt zu kündigen, irgendwann reicht es auch. Dann stell ich halt auf Kabel um da zahl ich zehn Euro weniger.

    Antworten
    1. RolliC 🏆
      sagt am zu Valentin ⇡

      Was ein Vergleich, Kabelinternet, Shared Medium, viel Spaß beim Streaming am Wochenende, wenn die ganzen Nachbarn ihren billigen Kabeltarif auch erst mal schön beanspruchen…

      Einfach über die Rückgewinnung ein n eues Verlängrungsangebot geben lassen und gut wärs gewesen…

      Es gibt 1&1 Kunden, die haben über Jahre hinweg so nie mehr als 10 Euro im Monat bezahlt. Die Zeiten sind zwar vorbei, aber für DSL 100 zahlt man im Schnitt kaum 30 Euro, eher erheblich weniger… nur so zum Vergleich…

      Antworten
      1. René Hesse ♾️
        sagt am zu RolliC ⇡

        Deutlich unter 30 € für DSL 100 die Zeiten sind leider vorbei. 30 € ist drin, drunter wird sehr schwer.

        Antworten

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