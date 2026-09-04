1&1 erhöht DSL-Preise für Bestandskunden

Der Internetanbieter 1&1 erhöht offenbar bei mehreren DSL-Bestandstarifen den monatlichen Grundpreis um jeweils 3 Euro.

In einem mir vorliegenden Schreiben kündigt 1&1 für meinen Tarif 1&1 DSL 100 zum 10. Oktober 2026 eine Erhöhung von 34,99 auf 37,99 Euro an. Das entspricht 36 Euro Mehrkosten pro Jahr und einem Plus von rund 8,6 Prozent. Auch bei weiteren 1&1-DSL-Tarifvarianten konnte ich Preisanpassungen um jeweils 3 Euro durch unser Team und Leser verifizieren.

1&1 begründet höhere DSL-Preise mit gestiegenen Kosten

Als Gründe nennt 1&1 unter anderem höhere Ausgaben für Energie, Server und Chips sowie für Betrieb, Wartung und Technologiepartner. Das Unternehmen beruft sich dabei auf seine AGB in Verbindung mit § 57 Abs. 1 TKG.

In den vergangenen Jahren sind unsere Kosten in vielen Bereichen deutlich gestiegen. Das betrifft insbesondere die Kosten für Energie, Server/Chips, den Betrieb und die Wartung unserer Netze sowie die Leistungen unserer Ausbau- und Technologiepartner. Dennoch haben wir die Preise für Internetanschlüsse viele Jahre stabil gehalten. Aber nun ist auch bei uns eine kleine Preisanpassung erforderlich. Dabei legen wir großen Wert darauf, diesen Schritt so moderat wie möglich zu gestalten.

Für betroffene Bestandskunden sind vor allem diese Punkte relevant:

Der Grundpreis steigt um 3 Euro pro Monat.

Bestehende Startrabatte sollen weiterlaufen.

Kunden können innerhalb von drei Monaten außerordentlich kündigen.

Die Kündigung ist laut Schreiben auch telefonisch möglich.

Interessant ist allerdings die Kundenbindung: Da mein Vertrag ohnehin bald ausläuft, habe ich bei 1&1 angerufen. Dort wurde mir derselbe Tarif für weitere zwei Jahre sogar etwas günstiger als mein bisheriger Preis angeboten.

Ich finde die Preiserhöhung grundsätzlich nachvollziehbar, wenn die Kosten tatsächlich gestiegen sind. Einen faden Beigeschmack hinterlässt aber, dass der angekündigte Aufschlag nach einem kurzen Anruf offenbar mehr als ausgeglichen werden kann.

Betroffene Kunden sollten die Erhöhung daher nicht einfach hinnehmen, sondern ihre Konditionen prüfen und bei 1&1 nach einem besseren Angebot fragen.

Zum Tarifvergleich für Festnetz-Internet →

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