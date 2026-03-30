5G zum Sparpreis: Das sind die neuen Mega-SIM-Tarife

Die Mobilfunkmarke Mega SIM hat ihr Tarifportfolio angepasst und bietet mehr Datenvolumen zu geringeren Preisen an.

Mega SIM hat sein Angebot aktualisiert und ersetzt den bisherigen 75-GB-Tarif durch einen 100-GB-Tarif, der monatlich auch noch einen Euro günstiger ist. Alle Tarife beinhalten weiterhin 5G und sind laut Anbieter mit einem „lebenslangen“ Rabatt versehen, wodurch die Preise dauerhaft stabil bleiben sollen. Zusätzlich enthalten die Angebote eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS.

Neue Tarifstruktur bei Mega SIM im Überblick

Optionen mit Vertragslaufzeit und ohne Bindung

Laut Mega SIM stehen Tarife mit 24 Monaten Laufzeit sowie monatlich kündbare Varianten zur Auswahl. Die Datenvolumen reichen von 100 GB über 250 GB bis hin zu unbegrenztem Datenvolumen. Die maximale Geschwindigkeit beträgt je nach Tarif bis zu 300 Mbit/s im Telefónica-Netz. Die Preise beginnen bei 18,99 Euro und steigen je nach Leistung bis auf 33,99 Euro.

Tarifmerkmale

100 GB bis unbegrenztes Datenvolumen

5G mit bis zu 300 Mbit/s

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

Wahl zwischen Laufzeit und monatlicher Kündigung

Telefónica-Netz als technische Grundlage

Laut Anbieter bleibt der Anschlusspreis je nach Tarif teilweise bestehen, während einige Angebote ohne zusätzliche Kosten starten. Dann müsst ihr einfach mal auf der Webseite die Tarife vergleichen. Die monatlich kündbaren Tarife sind in der Regel etwas teurer als die Varianten mit längerer Laufzeit.

Zu den Mega-SIM-Tarifen →

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