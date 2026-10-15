60 GB für 10 Euro: sparSIM legt bei seinen Tarifen nach

Der Mobilfunkanbieter sparSIM erhöht das Datenvolumen seiner Tarife M und Flex von 45 auf 60 GB bei unverändertem Monatspreis.

Ab sofort stehen beide Aktionstarife für dauerhaft 9,99 Euro monatlich zur Verfügung. Sie nutzen das Vodafone-Netz und unterstützen 5G mit einer maximalen Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit/s. Eine Anschlussgebühr fällt bei beiden Varianten nicht an.

sparSIM: 60 GB mit 5G und 50 Euro Rufnummernbonus

Die neuen Konditionen gelten sowohl für den Tarif mit 24 Monaten Mindestlaufzeit als auch für die flexible Variante. Wer sich für den Zweijahresvertrag entscheidet und seine bisherige Rufnummer mitnimmt, erhält zusätzlich einen Bonus von 50 Euro.

Die Tarifdetails im Überblick:

60 GB Datenvolumen mit 5G und bis zu 50 Mbit/s

Telefonie- und SMS-Flatrate sowie EU-Roaming

9,99 Euro monatlich ohne Preiserhöhung nach 24 Monaten

Keine Anschlussgebühr bei beiden Tarifvarianten

bei beiden Tarifvarianten 50 Euro Rufnummernmitnahmebonus beim 24-Monats-Vertrag

Durch den Wechselbonus sinken die rechnerischen monatlichen Kosten beim Zweijahresvertrag auf rund 7,91 Euro über die ersten 24 Monate. Regulär werden weiterhin 9,99 Euro pro Monat berechnet.

Die beiden Aktionstarife sind über eine spezielle Angebotsseite erreichbar. Angaben zu einem möglichen Aktionsende liegen bislang nicht vor.

Mit 15 GB zusätzlichem Datenvolumen ohne höheren Grundpreis wird sparSIM für Nutzer interessant, die viel mobiles Internet benötigen. Besonders attraktiv ist die Kombination aus dauerhaftem Monatspreis und entfallender Anschlussgebühr, wobei der zusätzliche Wechselbonus an die längere Vertragslaufzeit gebunden ist.

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