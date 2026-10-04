Unterhaltung
7 vs. Wild, Spider-Man und 007: Neu bei Amazon Prime Video im Oktober
Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Oktober 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.
Auch im Oktober nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.
Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
Die Highlights bei Prime Video
Top-Highlights
- DRIVE – THE PRETENDERS | PRIME ORIGINAL-FILM
Exklusiv verfügbar: ab 28. Oktober 2026
- FRIENDS SEX AND GAMES | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1
Exklusiv verfügbar: ab 16. Oktober 2026
- 7 VS. WILD | STAFFEL 6
Exklusiv verfügbar: ab 22. Oktober 2026
- CARRIE | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1
Exklusiv verfügbar: ab 7. Oktober 2026
- LOVE OF YOUR LIFE | PRIME ORIGINAL-FILM
Exklusiv verfügbar: ab 14. Oktober 2026
Serien
- From | Staffel 3
ab 1. Oktober 2026
- The Rookie | Staffel 1–7
ab 1. Oktober 2026
- Kill Jackie | Original | Staffel 1
ab 2. Oktober 2026
- Der Tod ist mir lieber | Original | Staffel 1
ab 2. Oktober 2026
- Die sieben Ritter des Königreichs der Marronniers | Original | Staffel 1
ab 4. Oktober 2026
- Carrie | Original | Staffel 1
ab 7. Oktober 2026
- Once Upon a Time | Staffel 1–7
ab 11. Oktober 2026
- Scandal | Staffel 1–7
ab 11. Oktober 2026
- The Strain | Staffel 1–4
ab 11. Oktober 2026
- Akte X | Staffel 1–11
ab 11. Oktober 2026
- The 100 | Staffel 1–7
ab 12. Oktober 2026
- Helluva Boss | Original | Staffel 3
ab 14. Oktober 2026
- Friends Sex and Games | Original | Staffel 1
ab 16. Oktober 2026
- Hometown Giants | Original | Staffel 1
ab 16. Oktober 2026
- Love in Disguise | Exclusive | Staffel 1
ab 19. Oktober 2026
- Mad Men | Staffel 1–7
ab 19. Oktober 2026
- The Terminal List | Original | Staffel 2
ab 21. Oktober 2026
- 7 vs. Wild | Exclusive | Staffel 6
ab 23. Oktober 2026
- Der letzte Tisch | Exclusive | Staffel 1
ab 25. Oktober 2026
- Blindspot | Staffel 1–5
ab 26. Oktober 2026
Filme
- Astrid Lindgrens Weihnachten | Exclusive
ab 1. Oktober 2026
- Casino Royale (1967)
ab 1. Oktober 2026
- Child’s Play (2019)
ab 1. Oktober 2026
- Creed – Rocky’s Legacy
ab 1. Oktober 2026
- Creed II
ab 1. Oktober 2026
- Creed III – Rocky’s Legacy
ab 1. Oktober 2026
- Der Hobbit: Eine unerwartete Reise
ab 1. Oktober 2026
- Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere
ab 1. Oktober 2026
- Der Hobbit – Smaugs Einöde
ab 1. Oktober 2026
- Der Terminator
ab 1. Oktober 2026
- House of Gucci
ab 1. Oktober 2026
- James Bond – Der Hauch des Todes
ab 1. Oktober 2026
- James Bond – Der Mann mit dem goldenen Colt
ab 1. Oktober 2026
- James Bond – Der Spion, der mich liebte
ab 1. Oktober 2026
- James Bond – Diamantenfieber
ab 1. Oktober 2026
- James Bond – Die Welt ist nicht genug
ab 1. Oktober 2026
- James Bond – GoldenEye
ab 1. Oktober 2026
- James Bond – Im Angesicht des Todes
ab 1. Oktober 2026
- James Bond – Im Geheimdienst Ihrer Majestät
ab 1. Oktober 2026
- James Bond – In tödlicher Mission
ab 1. Oktober 2026
- James Bond – Leben und sterben lassen
ab 1. Oktober 2026
- James Bond – Liebesgrüße aus Moskau
ab 1. Oktober 2026
- James Bond – Lizenz zum Töten
ab 1. Oktober 2026
- James Bond – Man lebt nur zweimal
ab 1. Oktober 2026
- James Bond – Octopussy
ab 1. Oktober 2026
- James Bond – Sag niemals nie
ab 1. Oktober 2026
- James Bond 007 – Casino Royale (2006)
ab 1. Oktober 2026
- James Bond 007 – Ein Quantum Trost
ab 1. Oktober 2026
- James Bond 007 – Goldfinger
ab 1. Oktober 2026
- James Bond 007 – Moonraker
ab 1. Oktober 2026
- James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag
ab 1. Oktober 2026
- James Bond 007 jagt Dr. No
ab 1. Oktober 2026
- Spectre
ab 1. Oktober 2026
- Manta Manta
ab 1. Oktober 2026
- Mel Brooks’ Spaceballs
ab 1. Oktober 2026
- Mile 22
ab 1. Oktober 2026
- Rocky
ab 1. Oktober 2026
- Rocky II
ab 1. Oktober 2026
- Rocky III – Das Auge des Tigers
ab 1. Oktober 2026
- Rocky IV: Der Kampf des Jahrhunderts
ab 1. Oktober 2026
- Rocky V
ab 1. Oktober 2026
- Rocky Balboa – Die Geschichte eines Lebens
ab 1. Oktober 2026
- Rocky Balboa: The Ultimate Director’s Cut
ab 1. Oktober 2026
- Thelma & Louise
ab 1. Oktober 2026
- Walking Tall: The Payback
ab 1. Oktober 2026
- Homefront
ab 2. Oktober 2026
- The Boss Baby
ab 2. Oktober 2026
- The Boss Baby 2: Familienunternehmen
ab 2. Oktober 2026
- Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte
ab 2. Oktober 2026
- Godzilla
ab 3. Oktober 2026
- Godzilla II: King of the Monsters
ab 3. Oktober 2026
- Godzilla vs. Kong
ab 3. Oktober 2026
- Godzilla x Kong: The New Empire
ab 3. Oktober 2026
- Rachels Hochzeit
ab 5. Oktober 2026
- The Social Network
ab 8. Oktober 2026
- Cold Storage | Exclusive
ab 10. Oktober 2026
- Barbie
ab 11. Oktober 2026
- Dog Man: Wau gegen Miau | Exclusive
ab 11. Oktober 2026
- The Monkey | Exclusive
ab 12. Oktober 2026
- Love of Your Life | Original
ab 14. Oktober 2026
- Furiosa: A Mad Max Saga
ab 15. Oktober 2026
- Mad Max: Fury Road (Black & Chrome Edition)
ab 15. Oktober 2026
- Masterplan | Original
ab 16. Oktober 2026
- Belleville Cop
ab 18. Oktober 2026
- The Game – Das Geschenk seines Lebens
ab 18. Oktober 2026
- Am I OK?
ab 19. Oktober 2026
- Bridget Jones’ Baby
ab 19. Oktober 2026
- Honest Thief
ab 19. Oktober 2026
- Crank
ab 20. Oktober 2026
- The Commuter
ab 21. Oktober 2026
- Suicide Squad
ab 23. Oktober 2026
- Kill Bill: Volume 1
ab 25. Oktober 2026
- Kill Bill: Volume 2
ab 25. Oktober 2026
- Non-Stop
ab 25. Oktober 2026
- Der Herr der Ringe – Die Gefährten
ab 26. Oktober 2026
- Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs (Extended Edition)
ab 26. Oktober 2026
- Der Herr der Ringe – Die zwei Türme
ab 26. Oktober 2026
- Green Book
ab 26. Oktober 2026
- Men in Black: International
ab 27. Oktober 2026
- Drive – The Pretenders | Original
ab 28. Oktober 2026
- Cold Pursuit
ab 29. Oktober 2026
- Apokalypse Z: Neue Welt | Original
ab 30. Oktober 2026
- Inception
ab 30. Oktober 2026
- Jackie Brown
ab 30. Oktober 2026
- Twilight – Biss zum Morgengrauen
ab 30. Oktober 2026
- New Moon – Biss zur Mittagsstunde
ab 30. Oktober 2026
- Eclipse – Biss zum Abendrot
ab 30. Oktober 2026
- Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 1
ab 30. Oktober 2026
- Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 2
ab 30. Oktober 2026
- Drop | Exclusive
ab 31. Oktober 2026
Live
- FC Bayern vs. Viking Stavanger
Dienstag, 13. Oktober, Übertragung ab 20:00 Uhr, Spielbeginn ab 21:00 Uhr
- VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid
Dienstag, 20. Oktober, Übertragung ab 20:00 Uhr, Spielbeginn ab 21:00 Uhr
Kaufen und Leihen
- The End of Oak Street
Zum Kaufen: ab 28. September 2026
Zum Leihen: ab 28. September 2026
- PAW Patrol: Der Dino Film
Zum Kaufen: ab 5. Oktober 2026
Zum Leihen: ab 5. Oktober 2026
- Spider-Man: Brand New Day
Zum Kaufen: ab 6. Oktober 2026
Zum Leihen: ab 6. Oktober 2026
Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
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Fehler melden 6 Kommentare
Da zähle ich besser die Knubbel meiner Rauhfaser
Wie viele sind es?
sag niemals nie, ist ebenfalls verfügbar…
Schön!
Echt ein paar gute Sachen dabei diesen Monat.
James Bond wird eingestellt. MGM Filme sind seit der Übernahme durch Amazon kurz vo der Schließung.
Hollywood ist das neue Detroit. Ein Filmstudio schließt nach dem anderen.
Erfolgreichstes Kinojahr seit Jahren und der neue Bond ist offiziell und kommt 2028, aber okay.