7 vs. Wild, Spider-Man und 007: Neu bei Amazon Prime Video im Oktober

Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Oktober 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im Oktober nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Die Highlights bei Prime Video

Top-Highlights

DRIVE – THE PRETENDERS | PRIME ORIGINAL-FILM

Exklusiv verfügbar: ab 28. Oktober 2026

Exklusiv verfügbar: ab 28. Oktober 2026 FRIENDS SEX AND GAMES | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1

Exklusiv verfügbar: ab 16. Oktober 2026

Exklusiv verfügbar: ab 16. Oktober 2026 7 VS. WILD | STAFFEL 6

Exklusiv verfügbar: ab 22. Oktober 2026

Exklusiv verfügbar: ab 22. Oktober 2026 CARRIE | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1

Exklusiv verfügbar: ab 7. Oktober 2026

Exklusiv verfügbar: ab 7. Oktober 2026 LOVE OF YOUR LIFE | PRIME ORIGINAL-FILM

Exklusiv verfügbar: ab 14. Oktober 2026

Serien

From | Staffel 3

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 The Rookie | Staffel 1–7

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Kill Jackie | Original | Staffel 1

ab 2. Oktober 2026

ab 2. Oktober 2026 Der Tod ist mir lieber | Original | Staffel 1

ab 2. Oktober 2026

ab 2. Oktober 2026 Die sieben Ritter des Königreichs der Marronniers | Original | Staffel 1

ab 4. Oktober 2026

ab 4. Oktober 2026 Carrie | Original | Staffel 1

ab 7. Oktober 2026

ab 7. Oktober 2026 Once Upon a Time | Staffel 1–7

ab 11. Oktober 2026

ab 11. Oktober 2026 Scandal | Staffel 1–7

ab 11. Oktober 2026

ab 11. Oktober 2026 The Strain | Staffel 1–4

ab 11. Oktober 2026

ab 11. Oktober 2026 Akte X | Staffel 1–11

ab 11. Oktober 2026

ab 11. Oktober 2026 The 100 | Staffel 1–7

ab 12. Oktober 2026

ab 12. Oktober 2026 Helluva Boss | Original | Staffel 3

ab 14. Oktober 2026

ab 14. Oktober 2026 Friends Sex and Games | Original | Staffel 1

ab 16. Oktober 2026

ab 16. Oktober 2026 Hometown Giants | Original | Staffel 1

ab 16. Oktober 2026

ab 16. Oktober 2026 Love in Disguise | Exclusive | Staffel 1

ab 19. Oktober 2026

ab 19. Oktober 2026 Mad Men | Staffel 1–7

ab 19. Oktober 2026

ab 19. Oktober 2026 The Terminal List | Original | Staffel 2

ab 21. Oktober 2026

ab 21. Oktober 2026 7 vs. Wild | Exclusive | Staffel 6

ab 23. Oktober 2026

ab 23. Oktober 2026 Der letzte Tisch | Exclusive | Staffel 1

ab 25. Oktober 2026

ab 25. Oktober 2026 Blindspot | Staffel 1–5

ab 26. Oktober 2026

Filme

Astrid Lindgrens Weihnachten | Exclusive

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Casino Royale (1967)

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Child’s Play (2019)

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Creed – Rocky’s Legacy

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Creed II

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Creed III – Rocky’s Legacy

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Der Hobbit: Eine unerwartete Reise

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Der Hobbit – Smaugs Einöde

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Der Terminator

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 House of Gucci

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond – Der Hauch des Todes

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond – Der Mann mit dem goldenen Colt

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond – Der Spion, der mich liebte

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond – Diamantenfieber

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond – Die Welt ist nicht genug

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond – GoldenEye

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond – Im Angesicht des Todes

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond – Im Geheimdienst Ihrer Majestät

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond – In tödlicher Mission

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond – Leben und sterben lassen

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond – Liebesgrüße aus Moskau

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond – Lizenz zum Töten

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond – Man lebt nur zweimal

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond – Octopussy

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond – Sag niemals nie

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond 007 – Casino Royale (2006)

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond 007 – Ein Quantum Trost

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond 007 – Goldfinger

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond 007 – Moonraker

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 James Bond 007 jagt Dr. No

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Spectre

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Manta Manta

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Mel Brooks’ Spaceballs

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Mile 22

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Rocky

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Rocky II

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Rocky III – Das Auge des Tigers

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Rocky IV: Der Kampf des Jahrhunderts

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Rocky V

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Rocky Balboa – Die Geschichte eines Lebens

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Rocky Balboa: The Ultimate Director’s Cut

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Thelma & Louise

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Walking Tall: The Payback

ab 1. Oktober 2026

ab 1. Oktober 2026 Homefront

ab 2. Oktober 2026

ab 2. Oktober 2026 The Boss Baby

ab 2. Oktober 2026

ab 2. Oktober 2026 The Boss Baby 2: Familienunternehmen

ab 2. Oktober 2026

ab 2. Oktober 2026 Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte

ab 2. Oktober 2026

ab 2. Oktober 2026 Godzilla

ab 3. Oktober 2026

ab 3. Oktober 2026 Godzilla II: King of the Monsters

ab 3. Oktober 2026

ab 3. Oktober 2026 Godzilla vs. Kong

ab 3. Oktober 2026

ab 3. Oktober 2026 Godzilla x Kong: The New Empire

ab 3. Oktober 2026

ab 3. Oktober 2026 Rachels Hochzeit

ab 5. Oktober 2026

ab 5. Oktober 2026 The Social Network

ab 8. Oktober 2026

ab 8. Oktober 2026 Cold Storage | Exclusive

ab 10. Oktober 2026

ab 10. Oktober 2026 Barbie

ab 11. Oktober 2026

ab 11. Oktober 2026 Dog Man: Wau gegen Miau | Exclusive

ab 11. Oktober 2026

ab 11. Oktober 2026 The Monkey | Exclusive

ab 12. Oktober 2026

ab 12. Oktober 2026 Love of Your Life | Original

ab 14. Oktober 2026

ab 14. Oktober 2026 Furiosa: A Mad Max Saga

ab 15. Oktober 2026

ab 15. Oktober 2026 Mad Max: Fury Road (Black & Chrome Edition)

ab 15. Oktober 2026

ab 15. Oktober 2026 Masterplan | Original

ab 16. Oktober 2026

ab 16. Oktober 2026 Belleville Cop

ab 18. Oktober 2026

ab 18. Oktober 2026 The Game – Das Geschenk seines Lebens

ab 18. Oktober 2026

ab 18. Oktober 2026 Am I OK?

ab 19. Oktober 2026

ab 19. Oktober 2026 Bridget Jones’ Baby

ab 19. Oktober 2026

ab 19. Oktober 2026 Honest Thief

ab 19. Oktober 2026

ab 19. Oktober 2026 Crank

ab 20. Oktober 2026

ab 20. Oktober 2026 The Commuter

ab 21. Oktober 2026

ab 21. Oktober 2026 Suicide Squad

ab 23. Oktober 2026

ab 23. Oktober 2026 Kill Bill: Volume 1

ab 25. Oktober 2026

ab 25. Oktober 2026 Kill Bill: Volume 2

ab 25. Oktober 2026

ab 25. Oktober 2026 Non-Stop

ab 25. Oktober 2026

ab 25. Oktober 2026 Der Herr der Ringe – Die Gefährten

ab 26. Oktober 2026

ab 26. Oktober 2026 Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs (Extended Edition)

ab 26. Oktober 2026

ab 26. Oktober 2026 Der Herr der Ringe – Die zwei Türme

ab 26. Oktober 2026

ab 26. Oktober 2026 Green Book

ab 26. Oktober 2026

ab 26. Oktober 2026 Men in Black: International

ab 27. Oktober 2026

ab 27. Oktober 2026 Drive – The Pretenders | Original

ab 28. Oktober 2026

ab 28. Oktober 2026 Cold Pursuit

ab 29. Oktober 2026

ab 29. Oktober 2026 Apokalypse Z: Neue Welt | Original

ab 30. Oktober 2026

ab 30. Oktober 2026 Inception

ab 30. Oktober 2026

ab 30. Oktober 2026 Jackie Brown

ab 30. Oktober 2026

ab 30. Oktober 2026 Twilight – Biss zum Morgengrauen

ab 30. Oktober 2026

ab 30. Oktober 2026 New Moon – Biss zur Mittagsstunde

ab 30. Oktober 2026

ab 30. Oktober 2026 Eclipse – Biss zum Abendrot

ab 30. Oktober 2026

ab 30. Oktober 2026 Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 1

ab 30. Oktober 2026

ab 30. Oktober 2026 Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 2

ab 30. Oktober 2026

ab 30. Oktober 2026 Drop | Exclusive

ab 31. Oktober 2026

Live

FC Bayern vs. Viking Stavanger

Dienstag, 13. Oktober, Übertragung ab 20:00 Uhr, Spielbeginn ab 21:00 Uhr

Dienstag, 13. Oktober, Übertragung ab 20:00 Uhr, Spielbeginn ab 21:00 Uhr VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid

Dienstag, 20. Oktober, Übertragung ab 20:00 Uhr, Spielbeginn ab 21:00 Uhr

Kaufen und Leihen

The End of Oak Street

Zum Kaufen: ab 28. September 2026

Zum Leihen: ab 28. September 2026

Zum Kaufen: ab 28. September 2026 Zum Leihen: ab 28. September 2026 PAW Patrol: Der Dino Film

Zum Kaufen: ab 5. Oktober 2026

Zum Leihen: ab 5. Oktober 2026

Zum Kaufen: ab 5. Oktober 2026 Zum Leihen: ab 5. Oktober 2026 Spider-Man: Brand New Day

Zum Kaufen: ab 6. Oktober 2026

Zum Leihen: ab 6. Oktober 2026

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗