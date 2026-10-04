Unterhaltung

7 vs. Wild, Spider-Man und 007: Neu bei Amazon Prime Video im Oktober

Oliver Schwuchow
Von
6 Kommentare
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Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Oktober 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im Oktober nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Die Highlights bei Prime Video

Top-Highlights

  • DRIVE – THE PRETENDERS | PRIME ORIGINAL-FILM
    Exklusiv verfügbar: ab 28. Oktober 2026
  • FRIENDS SEX AND GAMES | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1
    Exklusiv verfügbar: ab 16. Oktober 2026
  • 7 VS. WILD | STAFFEL 6
    Exklusiv verfügbar: ab 22. Oktober  2026
  • CARRIE | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1
    Exklusiv verfügbar: ab 7. Oktober 2026
  • LOVE OF YOUR LIFE  | PRIME ORIGINAL-FILM
    Exklusiv verfügbar: ab 14. Oktober  2026

Serien

  • From | Staffel 3
    ab 1. Oktober 2026
  • The Rookie | Staffel 1–7
    ab 1. Oktober 2026
  • Kill Jackie | Original | Staffel 1
    ab 2. Oktober 2026
  • Der Tod ist mir lieber | Original | Staffel 1
    ab 2. Oktober 2026
  • Die sieben Ritter des Königreichs der Marronniers | Original | Staffel 1
    ab 4. Oktober 2026
  • Carrie | Original | Staffel 1
    ab 7. Oktober 2026
  • Once Upon a Time | Staffel 1–7
    ab 11. Oktober 2026
  • Scandal | Staffel 1–7
    ab 11. Oktober 2026
  • The Strain | Staffel 1–4
    ab 11. Oktober 2026
  • Akte X | Staffel 1–11
    ab 11. Oktober 2026
  • The 100 | Staffel 1–7
    ab 12. Oktober 2026
  • Helluva Boss | Original | Staffel 3
    ab 14. Oktober 2026
  • Friends Sex and Games | Original | Staffel 1
    ab 16. Oktober 2026
  • Hometown Giants | Original | Staffel 1
    ab 16. Oktober 2026
  • Love in Disguise | Exclusive | Staffel 1
    ab 19. Oktober 2026
  • Mad Men | Staffel 1–7
    ab 19. Oktober 2026
  • The Terminal List | Original | Staffel 2
    ab 21. Oktober 2026
  • 7 vs. Wild | Exclusive | Staffel 6
    ab 23. Oktober 2026
  • Der letzte Tisch | Exclusive | Staffel 1
    ab 25. Oktober 2026
  • Blindspot | Staffel 1–5
    ab 26. Oktober 2026

Filme

  • Astrid Lindgrens Weihnachten | Exclusive
    ab 1. Oktober 2026
  • Casino Royale (1967)
    ab 1. Oktober 2026
  • Child’s Play (2019)
    ab 1. Oktober 2026
  • Creed – Rocky’s Legacy
    ab 1. Oktober 2026
  • Creed II
    ab 1. Oktober 2026
  • Creed III – Rocky’s Legacy
    ab 1. Oktober 2026
  • Der Hobbit: Eine unerwartete Reise
    ab 1. Oktober 2026
  • Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere
    ab 1. Oktober 2026
  • Der Hobbit – Smaugs Einöde
    ab 1. Oktober 2026
  • Der Terminator
    ab 1. Oktober 2026
  • House of Gucci
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond – Der Hauch des Todes
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond – Der Mann mit dem goldenen Colt
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond – Der Spion, der mich liebte
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond – Diamantenfieber
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond – Die Welt ist nicht genug
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond – GoldenEye
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond – Im Angesicht des Todes
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond – Im Geheimdienst Ihrer Majestät
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond – In tödlicher Mission
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond – Leben und sterben lassen
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond – Liebesgrüße aus Moskau
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond – Lizenz zum Töten
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond – Man lebt nur zweimal
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond – Octopussy
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond – Sag niemals nie
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond 007 – Casino Royale (2006)
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond 007 – Ein Quantum Trost
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond 007 – Goldfinger
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond 007 – Moonraker
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag
    ab 1. Oktober 2026
  • James Bond 007 jagt Dr. No
    ab 1. Oktober 2026
  • Spectre
    ab 1. Oktober 2026
  • Manta Manta
    ab 1. Oktober 2026
  • Mel Brooks’ Spaceballs
    ab 1. Oktober 2026
  • Mile 22
    ab 1. Oktober 2026
  • Rocky
    ab 1. Oktober 2026
  • Rocky II
    ab 1. Oktober 2026
  • Rocky III – Das Auge des Tigers
    ab 1. Oktober 2026
  • Rocky IV: Der Kampf des Jahrhunderts
    ab 1. Oktober 2026
  • Rocky V
    ab 1. Oktober 2026
  • Rocky Balboa – Die Geschichte eines Lebens
    ab 1. Oktober 2026
  • Rocky Balboa: The Ultimate Director’s Cut
    ab 1. Oktober 2026
  • Thelma & Louise
    ab 1. Oktober 2026
  • Walking Tall: The Payback
    ab 1. Oktober 2026
  • Homefront
    ab 2. Oktober 2026
  • The Boss Baby
    ab 2. Oktober 2026
  • The Boss Baby 2: Familienunternehmen
    ab 2. Oktober 2026
  • Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte
    ab 2. Oktober 2026
  • Godzilla
    ab 3. Oktober 2026
  • Godzilla II: King of the Monsters
    ab 3. Oktober 2026
  • Godzilla vs. Kong
    ab 3. Oktober 2026
  • Godzilla x Kong: The New Empire
    ab 3. Oktober 2026
  • Rachels Hochzeit
    ab 5. Oktober 2026
  • The Social Network
    ab 8. Oktober 2026
  • Cold Storage | Exclusive
    ab 10. Oktober 2026
  • Barbie
    ab 11. Oktober 2026
  • Dog Man: Wau gegen Miau | Exclusive
    ab 11. Oktober 2026
  • The Monkey | Exclusive
    ab 12. Oktober 2026
  • Love of Your Life | Original
    ab 14. Oktober 2026
  • Furiosa: A Mad Max Saga
    ab 15. Oktober 2026
  • Mad Max: Fury Road (Black & Chrome Edition)
    ab 15. Oktober 2026
  • Masterplan | Original
    ab 16. Oktober 2026
  • Belleville Cop
    ab 18. Oktober 2026
  • The Game – Das Geschenk seines Lebens
    ab 18. Oktober 2026
  • Am I OK?
    ab 19. Oktober 2026
  • Bridget Jones’ Baby
    ab 19. Oktober 2026
  • Honest Thief
    ab 19. Oktober 2026
  • Crank
    ab 20. Oktober 2026
  • The Commuter
    ab 21. Oktober 2026
  • Suicide Squad
    ab 23. Oktober 2026
  • Kill Bill: Volume 1
    ab 25. Oktober 2026
  • Kill Bill: Volume 2
    ab 25. Oktober 2026
  • Non-Stop
    ab 25. Oktober 2026
  • Der Herr der Ringe – Die Gefährten
    ab 26. Oktober 2026
  • Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs (Extended Edition)
    ab 26. Oktober 2026
  • Der Herr der Ringe – Die zwei Türme
    ab 26. Oktober 2026
  • Green Book
    ab 26. Oktober 2026
  • Men in Black: International
    ab 27. Oktober 2026
  • Drive – The Pretenders | Original
    ab 28. Oktober 2026
  • Cold Pursuit
    ab 29. Oktober 2026
  • Apokalypse Z: Neue Welt | Original
    ab 30. Oktober 2026
  • Inception
    ab 30. Oktober 2026
  • Jackie Brown
    ab 30. Oktober 2026
  • Twilight – Biss zum Morgengrauen
    ab 30. Oktober 2026
  • New Moon – Biss zur Mittagsstunde
    ab 30. Oktober 2026
  • Eclipse – Biss zum Abendrot
    ab 30. Oktober 2026
  • Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 1
    ab 30. Oktober 2026
  • Breaking Dawn –  Biss zum Ende der Nacht, Teil 2
    ab 30. Oktober 2026
  • Drop | Exclusive
    ab 31. Oktober 2026

Live

  • FC Bayern vs. Viking Stavanger
    Dienstag, 13. Oktober, Übertragung ab 20:00 Uhr, Spielbeginn ab 21:00 Uhr
  • VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid
    Dienstag, 20. Oktober, Übertragung ab 20:00 Uhr, Spielbeginn ab 21:00 Uhr

Kaufen und Leihen

  • The End of Oak Street
    Zum Kaufen: ab 28. September 2026
    Zum Leihen: ab 28. September 2026
  • PAW Patrol: Der Dino Film
    Zum Kaufen: ab 5. Oktober 2026
    Zum Leihen: ab 5. Oktober 2026
  • Spider-Man: Brand New Day
    Zum Kaufen: ab 6. Oktober 2026
    Zum Leihen: ab 6. Oktober 2026

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.


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  1. Matze52 💎
    sagt am

    Da zähle ich besser die Knubbel meiner Rauhfaser

    Antworten
    1. Philipp 🔆
      sagt am zu Matze52 ⇡

      Wie viele sind es?

      Antworten
  2. tut nichts zur Sache 👋
    sagt am

    sag niemals nie, ist ebenfalls verfügbar…

    Antworten
  3. Philipp 🔆
    sagt am

    Schön!
    Echt ein paar gute Sachen dabei diesen Monat.

    Antworten
  4. Mostradamos 👋
    sagt am

    James Bond wird eingestellt. MGM Filme sind seit der Übernahme durch Amazon kurz vo der Schließung.

    Hollywood ist das neue Detroit. Ein Filmstudio schließt nach dem anderen.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Mostradamos ⇡

      Erfolgreichstes Kinojahr seit Jahren und der neue Bond ist offiziell und kommt 2028, aber okay.

      Antworten

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mobiFlip / Unterhaltung / 7 vs. Wild, Spider-Man und 007: Neu bei Amazon Prime Video im Oktober