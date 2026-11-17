Google hat laut eigenen Angaben mit dem Rollout einer neuen Funktion namens „Ask Maps“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz begonnen. Diese wurde im Frühjahr 2026 angekündigt, aber neue Funktionen kommen meist später zu uns.

Es ist aber nicht nur eine kleine Neuerung, man selbst spricht vom „größten Update der App seit über einem Jahrzehnt“, was ich ein bisschen übertrieben finde. Es ist am Ende ein KI-Chatbot auf Gemini-Basis, der euch bei Google Maps weiterhilft.

Maps einfach fragen: Ob Ladestation fürs Handy oder der öffentliche Tennisplatz mit Flutlicht, auf dem man am Abend spontan spielen kann, „Ask Maps“ versteht Fragen und liefert die passende Antwort.

Ob Ladestation fürs Handy oder der öffentliche Tennisplatz mit Flutlicht, auf dem man am Abend spontan spielen kann, „Ask Maps“ versteht Fragen und liefert die passende Antwort. Begleiter für unterwegs: „Ask Maps“ liefert einen Reiseplan mit Tipps unter „Wissenswertes vor der Reise“ sowie Echtzeit-Informationen zu Wetter und Parkmöglichkeiten für jeden Halt.

„Ask Maps“ liefert einen Reiseplan mit Tipps unter „Wissenswertes vor der Reise“ sowie Echtzeit-Informationen zu Wetter und Parkmöglichkeiten für jeden Halt. Gespeicherte Orte smart nutzen: Statt lange durch Listen zu scrollen, genügt zum Beispiel die Frage „Welche Orte auf meiner Brunch-Liste haben in 30 Minuten Platz für 5 Personen?“

Eine schöne und hilfreiche Neuerung, die Google gerne schon früher bei uns hätte verteilen dürfen, aber besser spät als nie. Es gibt „Ask Maps“ übrigens für Android und iOS und ich vermute, dass das dann auch in Android Auto und CarPlay geht.

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