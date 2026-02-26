7 vs. Wild: Große Überraschung für das neue Jahr

Amazon scheint aus der Kritik der letzten Jahre gelernt zu haben und wir werden sehen, wie sich das Format „7 vs. Wild“ ohne das alte Team entwickelt, aber man ist bereit ein paar Dinge zu ändern. Wie mit einem komplett neuen Format im Frühjahr.

Kurz nach der Ankündigung der 6. Staffel für den Herbst hat Amazon bestätigt, dass es jetzt im Frühjahr noch eine Art „Spin-off“ bei Prime Video geben wird, was man nur mit Wildcards besetzt. Dafür kann man sich jetzt auch direkt bewerben.

Gesucht werden Menschen mit Fähigkeiten in den Bereichen Bushcraft, Outdoor, Adventure, und Survival. Die sieben Teilnehmer:innen werden von der Community ausgewählt — zusätzlich ist die Community aufgerufen, Vorschläge für die Challenges einzureichen.

Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt dann wiederum eine Wildcard für die „normale“ Staffel von 7 vs. Wild. Dieses Mal versucht man es bei Amazon also mit deutlich mehr Community und auch Johannes Mickenbecker (The Real Life Guys).

