7 vs. Wild: Große Überraschung für das neue Jahr

Amazon scheint aus der Kritik der letzten Jahre gelernt zu haben und wir werden sehen, wie sich das Format „7 vs. Wild“ ohne das alte Team entwickelt, aber man ist bereit ein paar Dinge zu ändern. Wie mit einem komplett neuen Format im Frühjahr.

Kurz nach der Ankündigung der 6. Staffel für den Herbst hat Amazon bestätigt, dass es jetzt im Frühjahr noch eine Art „Spin-off“ bei Prime Video geben wird, was man nur mit Wildcards besetzt. Dafür kann man sich jetzt auch direkt bewerben.

Gesucht werden Menschen mit Fähigkeiten in den Bereichen Bushcraft, Outdoor, Adventure, und Survival. Die sieben Teilnehmer:innen werden von der Community ausgewählt — zusätzlich ist die Community aufgerufen, Vorschläge für die Challenges einzureichen.

Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt dann wiederum eine Wildcard für die „normale“ Staffel von 7 vs. Wild. Dieses Mal versucht man es bei Amazon also mit deutlich mehr Community und auch Johannes Mickenbecker (The Real Life Guys).

Echo Show: Amazon bringt Werbung jetzt auch auf große Displays

Der Onlinehändler Amazon blendet inzwischen auch auf Echo Show 15 und 21 nicht abschaltbare Werbung ein. Echo-Show-Geräte von Amazon zeigen…

26. Februar 2026 | Jetzt lesen →

