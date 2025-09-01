90 g statt 100 g: Verbraucherzentrale verklagt Milka

Die Verbraucherzentrale Hamburg klagt gegen Mondelez Deutschland wegen reduzierter Füllmengen bei Milka-Schokolade. Die Verpackungen entsprechen weiterhin dem bisherigen Design, die Inhaltsmenge wurde jedoch verringert.

Die Klage vorm Landgericht Bremen richtet sich gegen die Praxis, dass Milka-Tafeln nur noch 90 Gramm statt der bisherigen 100 Gramm enthalten, ohne dass dies für Verbraucher deutlich erkennbar ist.

Laut Angaben der Verbraucherzentrale wird die neue Nennfüllmenge zwar auf der Verpackung angegeben, ist aber oft durch Laschen oder Verpackungsteile verdeckt und daher leicht zu übersehen. Verbraucher gehen beim Kauf üblicherweise von der gewohnten Füllmenge aus, was in diesem Fall nicht zutrifft.

Gleiche Verpackung, weniger Inhalt

Nur durch einen direkten Vergleich alter und neuer Tafeln wird die Reduzierung sichtbar, da die Tafel selbst nur minimal dünner geworden ist. Die Verbraucherzentrale verweist auf ein früheres Urteil gegen Upfield (Landgericht Hamburg, 13. Februar 2024, Az. 406 HKO 121/22), das deutlich sichtbar auf eine reduzierte Füllmenge bestehen ließ. Sie fordert daher klare gesetzliche Vorgaben, damit Hersteller bei schrumpfenden Packungsinhalten einen unübersehbaren Hinweis anbringen und die Verpackung entsprechend anpassen müssen.

Nach Angaben der Verbraucherzentrale nutzen Unternehmen wie Mondelez diese Gesetzeslücke gezielt. Zahlreiche Beschwerden über solche Praktiken seien in den letzten Jahren eingegangen. Milka-Produkte wurden bereits mehrfach als „Mogelpackung des Monats“ ausgezeichnet, die Tuc Bake Rolls sogar als „Mogelpackung des Jahres“.

Meiner Meinung nach zeigt dieser Fall, wie leicht man beim Einkauf getäuscht werden kann, wenn Hinweise auf Verpackungen kaum sichtbar sind. Das Thema ist klein, aber die Auswirkungen auf den Verbraucherschutz sind spürbar. Sicherlich könnte man argumentieren, dass die Informationen auf der Verpackung stehen. Aber mal ehrlich: Wer hat bei jedem Einkauf die Zeit und Lust, sich die Informationen jedes bekannten Produkts neu durchzulesen?