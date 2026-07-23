Handel

Action legt bei Umsatz und Filialen kräftig zu

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Der Non-Food-Discounter Action hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2026 deutlich gesteigert.

Action hat im ersten Halbjahr 2026 nach eigenen Angaben einen Nettoumsatz von 8,3 Milliarden Euro erzielt. Das entspricht einem Anstieg von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die vergleichbaren Umsätze legten um 3,6 Prozent zu. Zudem stieg die durchschnittliche Zahl der wöchentlichen Kunden um 12 Prozent auf 22,7 Millionen.

Das Unternehmen führte das Wachstum unter anderem auf Preissenkungen bei zahlreichen Produkten sowie Investitionen in das Sortiment zurück. Laut Action hätten diese Maßnahmen zu höheren Verkaufszahlen beigetragen und zusätzliche Kunden angezogen. Im Berichtszeitraum entstanden zudem 4.464 neue Arbeitsplätze.

Action baut Filialnetz in Europa weiter aus

Action eröffnete in den ersten sechs Monaten des Jahres 121 neue Filialen und betreibt damit insgesamt 3.423 Standorte in 15 Ländern. In Italien wurden erstmals Filialen auf Sizilien eröffnet. Außerdem erreichte das Unternehmen in der Slowakei die Marke von 50 Filialen. Für das Gesamtjahr hält Action an dem Ziel fest, mindestens 400 neue Geschäfte zu eröffnen.

Weitere Entwicklungen im Überblick:

  • Hohe Nachfrage nach Sommerartikeln wie Ventilatoren und Pools
  • Ausbau der Webshops in den Niederlanden und Belgien
  • Weitere Investitionen in Nachhaltigkeit und Eigenmarken
  • Unterstützung lokaler Sportprojekte in Europa

Ich finde die Entwicklung bemerkenswert, weil Action trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten weiter expandiert und gleichzeitig auf niedrige Preise setzt. Ob dieser Wachstumskurs langfristig anhält, wird sich jedoch erst in den kommenden Quartalen zeigen.

Ich bin auch ab und zu in diesem Geschäft, und mir kommt das Ganze immer eine ein bisschen wie ein „Offline-Temu“ vor. Meiner Ansicht nach ist die Qualität der Produkte recht durchwachsen, die Preise, aber durchaus attraktiv.

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