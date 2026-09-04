Mobilität

Ad Hoc Map legt nach: Dieses Update macht die Lade-App besser

René Hesse
Von

Die Lade-App Ad Hoc Map erhält ein größeres Update mit zehn Neuerungen rund um Preise, Anbieter und Verfügbarkeit.

Ad Hoc Map wurde von uns vor etwa einem Jahr als App für die Suche nach günstigen Ad-hoc-Ladepreisen vorgestellt. Nun haben die Entwickler die Anwendung deutlich erweitert (iOS folgt). Im Mittelpunkt stehen zusätzliche Datenquellen und mehr Informationen zu einzelnen Ladepunkten.

Neu sind unter anderem Anbieter aus den DATEX-II-Daten im Rahmen der AFIR sowie Live-Belegungsdaten aus diesem Import. Damit lässt sich nicht nur der Preis, sondern bei entsprechenden Daten auch die aktuelle Verfügbarkeit einer Ladestation besser einschätzen.

Ad Hoc Map erweitert Daten und Bedienung

Das Update umfasst insgesamt zehn Neuerungen. Zu den wichtigsten gehören:

  • DATEX-II-Anbieter und Live-Belegungsdaten
  • neue Farbcodes zur Darstellung der Ladepreise
  • aktuelle Meldungen als Popup und im Info-Bereich
  • verbesserte Suche und überarbeitete Detailseiten
  • neue Anbieterliste für die Filterfunktion

Beim Hinzufügen von Ladestationen berücksichtigt Ad Hoc Map zudem die zum jeweiligen Land passende Währung. Neu ist außerdem die Möglichkeit, die Weiterentwicklung der App über die Funktion „Supporter werden“ zu unterstützen.

Ich finde vor allem die Kombination aus Ladepreis und Live-Belegung sinnvoll. Gerade bei einer App, die bei der spontanen Suche nach einer Ladestation helfen soll, sind aktuelle Daten entscheidend. Das Update macht Ad Hoc Map damit deutlich interessanter für den praktischen Einsatz.

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