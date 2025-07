ADAC e-Charge: Preissenkung bei Aral pulse angekündigt

Ab dem 1. August 2025 senkt der ADAC offiziell die Preise für das Laden von Elektrofahrzeugen im e-Charge-Tarif.

Der Arbeitspreis pro Kilowattstunde reduziert sich dabei an AC-Ladepunkten (bis 22 kW), DC-Ladepunkten bis 50 kW sowie DC-Ladepunkten über 50 kW von einheitlich 0,57 Euro auf 0,55 Euro. Die Preissenkung erfolgt damit ziemlich genau ein Jahr nach der Einführung des Aral-pulse-Partnertarifs.

Die neuen Preise gelten für Ladevorgänge an Aral-pulse-Ladestationen in Deutschland sowie an bp-pulse-Ladestationen in den Niederlanden, Frankreich, Luxemburg und Österreich.

Aktivierungs- und Grundgebühren fallen weiterhin nicht an, auch wenn die Mitgliedschaft beim ADAC selbstverständlich etwas kostet.

Regelung zur Blockiergebühr bleibt bestehen

Die Blockiergebühr beträgt weiterhin 0,15 Euro pro Minute, greift aber zeitversetzt: bei AC-Ladungen nach 120 Minuten und bei DC-Ladungen nach 45 Minuten. Eine Ausnahme bilden Aral-pulse-Ladestationen, an denen grundsätzlich keine Blockiergebühr erhoben wird. Ob eine Gebühr am jeweiligen Ladepunkt anfällt, lässt sich in den Stationsdetails der App einsehen.

Die Preisänderung betrifft ausschließlich den E-Charge-Tarif des ADAC und wurde nicht weiter begründet. Die Anpassung erfolgt ohne Änderungen an den sonstigen Tarifbedingungen oder Ladeleistungen. Zielgruppen sind private und gewerbliche Nutzer, die regelmäßig das ADAC-eigene Ladenetzwerk nutzen.

-->