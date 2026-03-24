ADAC plant Rekord-Beitragserhöhung: Mitglieder zahlen deutlich mehr

Der ADAC plant laut einem Medienbericht eine Beitragserhöhung um rund 20 Prozent ab dem Jahr 2027.

Der Automobilclub will die Mitgliedsbeiträge deutlich anheben. Grundlage ist ein Bericht der „Welt“, wonach es sich um die höchste Erhöhung seit der Gründung 1903 handeln könnte. Der Basistarif für Neukunden würde demnach von 54 auf 64 Euro steigen. Die Anpassung soll auf der Hauptversammlung beschlossen werden.

Auch in den höheren Tarifen sind laut Bericht deutliche Steigerungen vorgesehen. So soll der Plustarif für Einzelpersonen von 94 auf 114 Euro und der Premiumtarif von 139 auf 174 Euro steigen. Für Partner- und Familientarife sind ebenfalls Aufschläge geplant.

ADAC Beiträge 2027: Geplante Erhöhungen im Überblick

Ausgewählte neue Jahresbeiträge laut Bericht:

Basistarif Einzel: 64 Euro statt 54 Euro

Plustarif Einzel: 114 Euro statt 94 Euro

Premium Einzel: 174 Euro statt 139 Euro

Basistarif Familie: 124 Euro statt 104 Euro

Eine Sprecherin erklärte laut „Welt“, steigende Kosten der vergangenen Jahre machten eine Anpassung notwendig, um Leistungen und Qualität zu sichern. Offiziell bestätigt sind die Änderungen bislang nicht. Der ADAC zählt mehr als 22 Millionen Mitglieder und betreibt ein dichtes Netz aus Pannenhelfern.

Ich halte die geplante Erhöhung für nachvollziehbar, auch wenn sie für viele Mitglieder spürbar ist. Nach Jahren steigender Kosten wirkt dieser Schritt wie eine konsequente Anpassung, auch wenn er zur aktuellen finanziellen Belastung vieler Autofahrer beiträgt.