Adyen stellt neue POS-Terminals S1E4 Pro und S1F4 Pro vor

Adyen erweitert sein POS-Portfolio mit zwei neuen Terminals für Handel und Gastronomie.

Das niederländische Fintech Adyen hat zwei neue Geräte für Zahlungen vor Ort vorgestellt: das S1E4 Pro und das S1F4 Pro. Laut Unternehmensangaben sind beide Modelle für den Einsatz in stark frequentierten Umgebungen wie Gastronomie, Einzelhandel, Hotellerie und Wellness vorgesehen.

Das Unternehmen positioniert die Terminals als Weiterentwicklung seiner bestehenden Lösungen für die Abwicklung von Zahlungen und betont deren Robustheit und Vielseitigkeit.

Neue Hardware für Zahlungen vor Ort

Das S1E4 Pro ist laut Adyen ein mobiles All-in-One-Gerät mit 6,1-Zoll-Bildschirm, IP-65-Zertifizierung und Fallschutz bis 1,5 Meter. Es ist für intensiven Dauerbetrieb konzipiert und soll laut Hersteller allen gängigen Zahlungsarten gewachsen sein. Der Betrieb erfolgt auf Basis von Android 13, wodurch Händler eigene Anwendungen direkt integrieren können. Über 4G- und WLAN-Anbindung soll das Gerät eine durchgehende Nutzung auch bei starkem Betrieb ermöglichen.

Das zweite Modell, S1F4 Pro, kombiniert mobile Nutzung mit einem integrierten Drucker und dient optional als stationäres Kassenterminal in einer Dockingstation. Laut Adyen kann das Gerät dank 6,7-Zoll-Display, Octa-Core-Prozessor, Kameras und umfassender Konnektivität Transaktionen effizienter abwickeln und Wartezeiten im Geschäft reduzieren. Beide Geräte verfügen über PCI 6- und PCI 7-Kompatibilität.

Kernmerkmale der neuen Terminals

Android-13-Betriebssystem für App-Integration

4G-, WLAN- und Ethernet-Konnektivität

Robustes Design für Service-Umgebungen

Unterstützung aller gängigen Zahlungsarten

Die Markteinführung ist laut Adyen ab dem ersten Quartal 2026 in Europa, Großbritannien, Nordamerika, Neuseeland und den Vereinigten Arabischen Emiraten geplant. Im zweiten Quartal sollen Mexiko, Malaysia, Hongkong und Singapur folgen.

Ich finde die Produktstrategie nachvollziehbar: Adyen stärkt sein technisches Portfolio und adressiert gezielt Anforderungen aus Gastronomie und Handel. Ob sich die Modelle jedoch im hart umkämpften POS-Markt durchsetzen, bleibt abzuwarten.