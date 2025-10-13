AirPods 5 und AirPods Pro 4: Apple arbeitet an neuem Chip

Die AirPods 4 sind jetzt seit einer Weile erhältlich und die AirPods Pro 3 seit ein paar Tagen, intern ist der Fokus laut Mark Gurman bereits auf die nächsten AirPods gerückt. Und da steht mal wieder ein neues Chip für die Kopfhörer auf dem Plan.

Neuer Chip: Apple H3 ist in Entwicklung

Nach dem Apple H1, der u.a. in der ersten Generation der AirPods Pro zu finden ist, und dem Apple H2, den man mit der zweiten Generation einführte, soll jetzt der Apple H3 in Entwicklung sein. Das Ziel sind geringere Verzögerungszeiten und eine bessere Audiqualität. Mehr Details zur nächsten AirPods-Generation gibt es nicht.

Es ist schon einige Jahre her, dass wir einen neuen H-Chip in den AirPods gesehen haben, der Apple H2 kam Ende 2022 und ist bereits drei Jahre alt. Wann kommen die nächsten AirPods? Das ist bisher noch nicht ganz klar, es könnte dieses Mal aber etwas schneller gehen, vielleicht steht der Schritt sogar direkt für 2026 an.

Apple soll an einem ersten Modell mit einer Kamera für KI-Funktionen arbeiten und das könnte bereits nächstes Jahr kommen. Ich habe vor ein paar Wochen vermutet, dass wir 2026 vielleicht sogar erstmals die AirPods Ultra statt AirPods Pro sehen.