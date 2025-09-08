Audio

Apple AirPods „Ultra“: Sehen wir ein ganz neues Highend-Modell?

Autor-Bild
Von
|
Apple Airpods Header

Apple bietet aktuell die AirPods und die AirPods Pro als kompakte Kopfhörer an, es gibt zwar noch die AirPods Max als große Version, aber das ist eher Nische. Diese Woche werden wir die dritte Generation der AirPods Pro sehen, das gilt als sicher.

Apple AirPods mit eingebauter Kamera

Doch nicht nur Ming-Chi Kuo wirft eine noch bessere Version für 2026 in den Raum, auch „Instant Digital“, eine bekannte Quelle aus China, spricht von einem neuen und noch besseren Modell. Apple könnte nächstes Jahr eine neue Version der AirPods Pro 3 bringen, die tatsächlich erstmals auf eine Gestensteuerung setzt.

Realisiert wird das über eine Infrarotkamera. Bei diesem Modell, welches sich beim Preis noch über den AirPods Pro 3 einordnen soll, gibt es vielleicht sogar gar keine Touchsteuerung über die Stängel, sondern nur die Kamera und nur die Gesten.

Apple AirPods Ultra als logischer Schritt

Die AirPods sind eine sehr lukrative Einnahmequelle für Apple und da wir jetzt die neuen AirPods Pro sehen, wirft das auch die Frage auf, ob man hier nicht sogar ein neues und noch besseres Modell geplant hat, welches man AirPods Ultra nennt.

Mittlerweile gibt es „Ultra“ ja sogar bei CarPlay als Markenbegriff.

Bei den AirPods 4 gibt es auch zwei Versionen, eine mit und eine ohne ANC, da gibt es aber keinen Unterschied beim Namen. Doch eine Kamera und Gestensteuerung wäre schon ein gravierender Unterschied, so eine Version der AirPods will Apple sicher abheben. Und der Zusatz „Ultra“ würde einen höheren Preis rechtfertigen.

Nothing Ear 3 kommt: Datum für neuen Kopfhörer

Nothing hat eine neue Generation des Ear geplant, dem ersten Produkt der Marke, welches in der vierten Generation ansteht. Wieso…

8. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Apple AirPods „Ultra“: Sehen wir ein ganz neues Highend-Modell?
Weitere Neuigkeiten
Nothing Ear 3 kommt: Datum für neuen Kopfhörer
in Audio
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung beendet Beta-Marathon: One UI 8 (Android 16) steht kurz vor Release
in Firmware und OS
Neue Elektroautos überraschen im Sicherheitstest
in Mobilität
Dwd Warnwetter
DWD WarnWetter: Neue Winddarstellung und mehr
in Dienste
Mercedes GLA wird elektrisch und kommt „Ende nächsten Jahres“
in Mobilität
Mercedes Benz
Mercedes-Benz verfehlt als einziger Hersteller EU-Emissionsziele
in Mobilität
VW ID Tiguan: Der neue VW ID.4 bekommt ein „gigantisches Upgrade“
in Mobilität
Bose QuietComfort Ultra 2: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer mit vier Optimierungen
in Audio
Narwal präsentiert neue Bodenreinigungssysteme
in Smart Home
Samsung Galaxy S26 Ultra: Neue Quad-Kamera macht die Runde
in Smartphones