Apple AirPods „Ultra“: Sehen wir ein ganz neues Highend-Modell?

Apple bietet aktuell die AirPods und die AirPods Pro als kompakte Kopfhörer an, es gibt zwar noch die AirPods Max als große Version, aber das ist eher Nische. Diese Woche werden wir die dritte Generation der AirPods Pro sehen, das gilt als sicher.

Apple AirPods mit eingebauter Kamera

Doch nicht nur Ming-Chi Kuo wirft eine noch bessere Version für 2026 in den Raum, auch „Instant Digital“, eine bekannte Quelle aus China, spricht von einem neuen und noch besseren Modell. Apple könnte nächstes Jahr eine neue Version der AirPods Pro 3 bringen, die tatsächlich erstmals auf eine Gestensteuerung setzt.

Realisiert wird das über eine Infrarotkamera. Bei diesem Modell, welches sich beim Preis noch über den AirPods Pro 3 einordnen soll, gibt es vielleicht sogar gar keine Touchsteuerung über die Stängel, sondern nur die Kamera und nur die Gesten.

Apple AirPods Ultra als logischer Schritt

Die AirPods sind eine sehr lukrative Einnahmequelle für Apple und da wir jetzt die neuen AirPods Pro sehen, wirft das auch die Frage auf, ob man hier nicht sogar ein neues und noch besseres Modell geplant hat, welches man AirPods Ultra nennt.

Mittlerweile gibt es „Ultra“ ja sogar bei CarPlay als Markenbegriff.

Bei den AirPods 4 gibt es auch zwei Versionen, eine mit und eine ohne ANC, da gibt es aber keinen Unterschied beim Namen. Doch eine Kamera und Gestensteuerung wäre schon ein gravierender Unterschied, so eine Version der AirPods will Apple sicher abheben. Und der Zusatz „Ultra“ würde einen höheren Preis rechtfertigen.