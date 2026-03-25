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AirPods Max 2: Apple hat sich ein besonderes Datum ausgesucht

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| 2 Kommentare

Apple kündigte vor ein paar Tagen die AirPods Max 2 an und überraschte damit viele, selbst bei guten Quellen deutete sich dieser Schritt nicht an. Der Grund ist aber simpel, denn es gibt keine H1-Chips mehr und am Ende ist das keine komplett neue Generation, auch wenn es die Zahl suggeriert, es ist eher ein Chip-Upgrade.

Optisch tut sich also nichts, auch nicht beim Akku oder Case und es gibt auch keine neuen Farben. Ab heute kann man die AirPods Max 2 vorbestellen, dafür möchte Apple exakt 579 Euro von euch haben, Marktstart ist dann am 1. April, also in einer Woche. Das ist aber kein Aprilscherz, da feiert Apple bekanntlich das 50. Jubiläum.

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  1. Cress 💎
    sagt am

    Die Frage wird sein: Wird das Hörerlebnis dadurch besser?

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Cress ⇡

      Davon ist auszugehen, in der Theorie. Die Frage ist, ob man Dinge wie 1,5 Mal besseres ANC merkt, das bezweifle ich eher. Die anderen Neuerungen, die mit dem H2 kommen, sind schon eher ein Mehrwert.

      Antworten

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