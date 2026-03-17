Apple AirPods Max 2: Das steckt hinter dem überraschenden Update

Die Apple AirPods Max 2 sind da und damit hat diese Woche vermutlich keiner so richtig gerechnet, in den Gerüchten deutete es sich auch nicht an. Im Gegenteil, es gab sogar 2024 das Gerücht, dass Apple keine zweite Generation geplant hat.

Im Gegensatz zum Upgrade mit USB C nutzt Apple hier aber wirklich eine „2“ am Ende und spricht von einer neuen Generation. Besserer Sound, besseres ANC, auf den ersten Blick klingt es auch so, aber es steckt mehr dahinter, so Mark Gurman.

AirPods Max 2 sind nur ein Chip-Upgrade

Oder genau genommen weniger, denn die Wahrheit ist, so die Quelle, dass Apple einfach nur keine H1-Chips mehr hat. Der Apple H1 erschien 2019 und es gibt kein Produkt mehr, welches diesen verbaut hat. Es lohnt sich also nicht mehr, den Apple H1 zu produzieren, ein Apple H2 ist im Einkauf mittlerweile viel günstiger.

Diese Strategie nennt man „chip and ship“ bei Apple und wenn man die Details anschaut, dann hängt jede Optimierung mit dem H2 zusammen, der 2022 erschien.

Beim Akku tut sich nichts, beim Gewicht tut sich nichts, es gibt die alten Farben und Apple nutzt sogar die alten Marketingbilder. Spätestens daran erkennt man, dass es eigentlich kein großes Upgrade ist, Apple hatte einfach nur keinen H1 mehr.

Die AirPods Max 2 wirken nicht so, als ob Apple so richtig Lust auf eine neue Generation hatte, sondern dazu gezwungen wurde. Es gab ja nicht mal eine neue Farbe. Doch es gibt Hoffnung, dass wir nächstes Jahr mehr bekommen werden.

AirPods Max 3 mit H3 könnten kommen

Apple arbeitet an einem H3-Chip, der in diesem Jahr kommen dürfte (und den man ruhig hätte abwarten können) und Gerüchte sprechen von einem neuen und etwas leichteren Over-Ear-Kopfhörer für 2027. Darauf dürfte der Fokus liegen, aber weil sich der Apple H1 nicht mehr lohnt, gibt es jetzt nochmal dieses kleine Upgrade.

Technisch wäre das schon mit dem Schritt zu USB C möglich gewesen, der 2024 kam, und ich frage mich, warum Apple das damals nicht direkt mit abgehakt hat.