Apple plant radikalen Neustart für Siri mit iOS 27

Apple hat zur WWDC 2026 geladen und „Fortschritte im Bereich der KI“ für das Event im Juni angekündigt. Mark Gurman von Bloomberg wartete nicht lange und lieferte die entsprechenden Details, die Apple mit Siri 2.0 für iOS 27 plant.

Siri wird zum Chatbot für iOS 27

Zum einen wird es eine eigene Siri-App im Chatbot-Stil geben, was bisher nur intern bei Apple getestet wurde und so eigentlich nicht vorgesehen war. Es ist eine ganz normale Chatbot-App und man kann via Text oder Sprache interagieren.

Siri 2.0 kann am Ende das, was man von Google Gemini und Co. kennt, immerhin nutzt es die Technik von Google als Basis, sprich Dokumente scannen, das Web durchsuchen und zusammenfassen und mehr. Apple plant außerdem eine neue Optik und Animationen für Siri 2.0 und wird sie in die Dynamic Island integrieren.

Darüber hinaus wird man auch auf die klassische Weise mit der neuen Version interagieren können, sprich mit einem „Hey Siri“ oder über ein längeres Drücken der Seitentaste. Und Entwickler können einen „Ask Siri“-Button in die Apps integrieren.

Siri 2.0 für iPhone, iPad und Mac

Die Quelle spricht von iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27, es ist also unklar, ob Siri 2.0 auch auf Produkten wie der Apple Watch oder dem Apple TV verfügbar sein wird. Ich hoffe auf beide Plattformen, denn es würde sich bei beiden anbieten.