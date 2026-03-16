AirPods Max 2 vorgestellt: Diese Funktionen stecken im H2-Upgrade
Der Technologiekonzern Apple hat die neuen AirPods Max 2 mit verbessertem ANC, H2-Chip und zusätzlichen Audiofunktionen vorgestellt.
Das Unternehmen Apple erweitert sein Over-Ear-Kopfhörer-Portfolio um die AirPods Max 2. Laut Unternehmensangaben erhalten die Kopfhörer einen H2-Chip, der eine stärkere aktive Geräuschunterdrückung, eine verbesserte Klangqualität sowie neue Funktionen wie Adaptives Audio und Konversationserkennung ermöglicht.
Nach Angaben von Apple soll die aktive Geräuschunterdrückung bis zu 1,5-mal effektiver sein als beim Vorgängermodell. Gleichzeitig wurde der Transparenzmodus laut Hersteller überarbeitet, damit Nutzer ihre Umgebung natürlicher wahrnehmen können.
Neue Funktionen und bessere Audioqualität bei AirPods Max 2
Die neuen Kopfhörer unterstützen laut Apple verlustfreies Audio mit 24 Bit und 48 kHz über USB-C. Zudem kommen Funktionen wie Stimmisolation für Telefonate, Live Übersetzung mit Apple Intelligence sowie eine Kamerafernbedienung hinzu. Auch Podcaster, Musiker und Content-Ersteller sollen laut Unternehmen von Audioaufnahmen in höherer Qualität profitieren.
Weitere wichtige Funktionen laut Apple:
- Adaptives Audio passt ANC und Transparenz automatisch an
- Konversationserkennung senkt Lautstärke bei Gesprächen
- Personalisierte Lautstärke lernt Hörgewohnheiten
- Siri lässt sich per Kopfbewegung steuern
Die AirPods Max 2 können ab dem 25. März 2026 in mehreren Farben vorbestellt werden und sollen Anfang April erhältlich sein. Der Preis liegt laut Apple bei 579 Euro.
Persönlich sehe ich vor allem den neuen H2-Chip und die erweiterten Audiofunktionen als entscheidende Weiterentwicklung der Over-Ear-Reihe. Wobei ich selbst weiterhin mit meinen Bose Noise Cancelling Headphones 700 sehr zufrieden bin.
Spanned, mich würden der Unterschied beim Noise Cancelling interessieren, auch wenn ich sie sowieso fast ausschließlich Zuhause nutze. Habe meine seit ca. 1,5 Jahren und bin super zufrieden. Akkulaufzeit ist etwas schwach und der Abnutzung beim Polster im Bügel macht mir etwas Sorgen, aber sonst.
Fuck, ich hatte nicht damit gerechnet, dass das noch kommt, jetzt habe ich erst letztens das „neue“ Modell mit USB-C gekauft… das ärgert mich jetzt wirklich total…
Oh nice! Verstehe nur nicht warum die erst jetzt das Update bekommen. Vor allem der H2 Chip bringt ja auch coole Verbesserungen, auch wenn der inzwischen auch schon alt ist, aber ich wüsste gar nicht was Apple hier noch verbessern sollte :-)
Das ist ja mal eine echte Überraschung, wieso lieferte man das nicht direkt mit USB C ab? Erleben die Over-Ear-Modelle doch ein Comeback bei Apple?
Ui! Hatte das Jemand auf dem Bingo Zettel?
Dann besteht ja. vlt doch noch Hoffnung das ein neuer Apple TV noch vor September vorgestellt wird?
Ich befürchte, der hängt zu stark an der „neuen Siri“
Da wäre evtl die Frage ob es bei der neuen Siri tatsächlich noch offene Hardware Fragen gibt oder ob Apple alles per Software nachliefern könnte.