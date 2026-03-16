AirPods Max 2 vorgestellt: Diese Funktionen stecken im H2-Upgrade

Der Technologiekonzern Apple hat die neuen AirPods Max 2 mit verbessertem ANC, H2-Chip und zusätzlichen Audiofunktionen vorgestellt.

Das Unternehmen Apple erweitert sein Over-Ear-Kopfhörer-Portfolio um die AirPods Max 2. Laut Unternehmensangaben erhalten die Kopfhörer einen H2-Chip, der eine stärkere aktive Geräuschunterdrückung, eine verbesserte Klangqualität sowie neue Funktionen wie Adaptives Audio und Konversationserkennung ermöglicht.

Nach Angaben von Apple soll die aktive Geräuschunterdrückung bis zu 1,5-mal effektiver sein als beim Vorgängermodell. Gleichzeitig wurde der Transparenzmodus laut Hersteller überarbeitet, damit Nutzer ihre Umgebung natürlicher wahrnehmen können.

Neue Funktionen und bessere Audioqualität bei AirPods Max 2

Die neuen Kopfhörer unterstützen laut Apple verlustfreies Audio mit 24 Bit und 48 kHz über USB-C. Zudem kommen Funktionen wie Stimmisolation für Telefonate, Live Übersetzung mit Apple Intelligence sowie eine Kamerafernbedienung hinzu. Auch Podcaster, Musiker und Content-Ersteller sollen laut Unternehmen von Audioaufnahmen in höherer Qualität profitieren.

Weitere wichtige Funktionen laut Apple:

Adaptives Audio passt ANC und Transparenz automatisch an

Konversationserkennung senkt Lautstärke bei Gesprächen

Personalisierte Lautstärke lernt Hörgewohnheiten

Siri lässt sich per Kopfbewegung steuern

Die AirPods Max 2 können ab dem 25. März 2026 in mehreren Farben vorbestellt werden und sollen Anfang April erhältlich sein. Der Preis liegt laut Apple bei 579 Euro.

Persönlich sehe ich vor allem den neuen H2-Chip und die erweiterten Audiofunktionen als entscheidende Weiterentwicklung der Over-Ear-Reihe. Wobei ich selbst weiterhin mit meinen Bose Noise Cancelling Headphones 700 sehr zufrieden bin.