AirTags 2: Hat Apple eine Überraschung für nächste Woche parat?

Apple wird uns am kommenden Dienstag mit hoher Wahrscheinlichkeit das iPhone 17, das iPhone 17 Air, das iPhone 17 Pro, die Apple Watch Series 11, die Apple Watch Ultra 3, die Apple Watch SE 3 und die Apple AirPods Pro 3 auf dem Event zeigen.

Damit wäre dieses schon prall gefüllt, aber es gibt da noch ein Gadget, welches seit einer Weile für 2025 im Raum steht und bei dem wir gehört haben, dass Apple es im Herbst plant. Die Rede ist von der zweiten Generation der Apple AirTags.

Das Event wäre ein guter Zeitpunkt für eine Ankündigung, auch wenn viele schon wieder vergessen haben, dass AirTags 2 kommen. Wobei der Zeitpunkt für den Marktstart weniger optimal ist, da die Urlaubssaison auch schon wieder vorbei ist.

Ich vermute allerdings, dass Apple die neuen AirTags, wie auch den neuen Apple TV für 2025, nicht auf dem Event dabei hat. Das sind Produkte, die man wunderbar im Oktober in Form einer kurzen Pressemitteilung ankündigen und nachreichen kann. Es wäre jedenfalls eine kleine Überraschung, wenn wir die AirTags 2 am Dienstag sehen.