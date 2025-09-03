News

AirTags 2: Hat Apple eine Überraschung für nächste Woche parat?

Autor-Bild
Von
|
Apple Airtag Airtags Header

Apple wird uns am kommenden Dienstag mit hoher Wahrscheinlichkeit das iPhone 17, das iPhone 17 Air, das iPhone 17 Pro, die Apple Watch Series 11, die Apple Watch Ultra 3, die Apple Watch SE 3 und die Apple AirPods Pro 3 auf dem Event zeigen.

Damit wäre dieses schon prall gefüllt, aber es gibt da noch ein Gadget, welches seit einer Weile für 2025 im Raum steht und bei dem wir gehört haben, dass Apple es im Herbst plant. Die Rede ist von der zweiten Generation der Apple AirTags.

Das Event wäre ein guter Zeitpunkt für eine Ankündigung, auch wenn viele schon wieder vergessen haben, dass AirTags 2 kommen. Wobei der Zeitpunkt für den Marktstart weniger optimal ist, da die Urlaubssaison auch schon wieder vorbei ist.

Ich vermute allerdings, dass Apple die neuen AirTags, wie auch den neuen Apple TV für 2025, nicht auf dem Event dabei hat. Das sind Produkte, die man wunderbar im Oktober in Form einer kurzen Pressemitteilung ankündigen und nachreichen kann. Es wäre jedenfalls eine kleine Überraschung, wenn wir die AirTags 2 am Dienstag sehen.

Apple iOS 26: Neue Beta, finale Version und Datum

Apple hat diese Woche eine neue Beta von iOS 26 und Co. veröffentlicht, das gab es seit 2018 nicht mehr,…

3. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / AirTags 2: Hat Apple eine Überraschung für nächste Woche parat?
Weitere Neuigkeiten
20 Jahre klarmobil: Mehr Datenvolumen und kein Anschlusspreis
in Tarife
Volvo EX60: Datum für das wichtigste Elektroauto der Marke steht
in Mobilität
Ikb
IKB passt Zinsstruktur für Festgeld an
in Fintech
Vier Jahre, ein Tarif, null Ärger – warum fraenk mich überzeugt
in Tarife
Porsche stellt weiteren Verbrenner komplett ein
in Mobilität
Apple Vision „Air“ soll gegen 2027 kommen
in AR und VR
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Weitersurfgarantie für alle Prepaid-Kunden
in Tarife
Tesla Model Y 2025 De
Tesla veröffentlicht „Master Plan Part IV“
in Mobilität
Nintendo strebte Perfektion an: Switch 2 hätte früher kommen sollen
in Gaming
Google darf Chrome und Android behalten
in Marktgeschehen