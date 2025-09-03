Apple iOS 26: Neue Beta, finale Version und Datum

Apple hat diese Woche eine neue Beta von iOS 26 und Co. veröffentlicht, das gab es seit 2018 nicht mehr, denn bisher war Beta 8 die letzte Beta. Es gab also noch ein paar Optimierungen, die man vor dem Release Candidate durchführen musste.

Wann ist mit der finalen Version von iOS 26 zu rechnen? Heute dürfte die letzte Public Beta kommen, am 9. September steht dann sicher der Release Candidate an (also nach dem Apple Event am Abend) und am 15. September geht es richtig los.

Das wird jedenfalls der Ablauf von Apple sein, wenn es keine weiteren Probleme mehr gibt. Wir gehen davon aus, dass Apple das Datum im Rahmen des Events am kommenden Dienstag bestätigen dürfte. Ich nutze iOS 26 übrigens seit einer Weile und bisher läuft die neue Version gut, nur die Akkulaufzeit ist noch nicht optimal.