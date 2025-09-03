Firmware und OS

Apple iOS 26: Neue Beta, finale Version und Datum

Autor-Bild
Von
|

Apple hat diese Woche eine neue Beta von iOS 26 und Co. veröffentlicht, das gab es seit 2018 nicht mehr, denn bisher war Beta 8 die letzte Beta. Es gab also noch ein paar Optimierungen, die man vor dem Release Candidate durchführen musste.

Wann ist mit der finalen Version von iOS 26 zu rechnen? Heute dürfte die letzte Public Beta kommen, am 9. September steht dann sicher der Release Candidate an (also nach dem Apple Event am Abend) und am 15. September geht es richtig los.

Das wird jedenfalls der Ablauf von Apple sein, wenn es keine weiteren Probleme mehr gibt. Wir gehen davon aus, dass Apple das Datum im Rahmen des Events am kommenden Dienstag bestätigen dürfte. Ich nutze iOS 26 übrigens seit einer Weile und bisher läuft die neue Version gut, nur die Akkulaufzeit ist noch nicht optimal.

Apple: iPhone Fold kommt 2026 und iPad Fold kommt 2028

Apple wird kommendes Jahr ein faltbares iPhone auf den Markt bringen, das haben wir schon häufiger gehört. Ming-Chi Kuo, der…

3. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Apple iOS 26: Neue Beta, finale Version und Datum
Weitere Neuigkeiten
Apple Vision „Air“ soll gegen 2027 kommen
in AR und VR
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Weitersurfgarantie für alle Prepaid-Kunden
in Tarife
Tesla Model Y 2025 De
Tesla veröffentlicht „Master Plan Part IV“
in Mobilität
Nintendo strebte Perfektion an: Switch 2 hätte früher kommen sollen
in Gaming
Google darf Chrome und Android behalten
in Marktgeschehen
Porsche Macan Elektro Turbo 2024 Android
Porsche bessert bei Software im Macan nach
in Mobilität
Blue Brixx Header
Blue Brixx: Klemmbaustein-Adventskalender 2025 starten in den Verkauf
in News
Apple: iPhone Fold kommt 2026 und iPad Fold kommt 2028
in Smartphones
Apple plant neuen Beats-Kopfhörer für 2025
in Audio
Amazon Prime Paket Header
Amazon Second Chance Deal Days gestartet – bis zu 50 % Rabatt
in News