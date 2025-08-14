News

Apple TV 2025: Dieser neue Chip steckt drin

Apple wird den Apple TV noch in diesem Jahr aktualisieren, das behaupteten bisher mehrere (gute) Quellen. Viele haben sich gefragt, wie es denn mit der Leistung im neuen Apple TV aussieht, gibt es vielleicht auch endlich mal einen M-Chip? Nein.

Laut MacRumors werden wir den Apple A17 Pro im neuen Apple TV sehen, der den Apple A15 ablöst. Man hat sich also weiterhin für einen A-Chip entschieden und setzt auf einen zwei Jahre alten Chip, allerdings ist es jetzt erstmals ein Pro-Chip.

Sollte Apple dem neuen Apple TV auch 8 GB RAM spendieren, dann reicht das hier immerhin für die Apple Intelligence aus, die bisher nicht für tvOS verfügbar ist (die sich aber meiner Meinung nach gut auf einer Box im Wohnzimmer eignen würde).

