Aldi Nord und Aldi Süd: Der Online-Shop schließt

Die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd werden ihren gemeinsamen Online-Shop zum 30. September 2025 einstellen. Diese Information ist zwar nicht neu, aber da die Schließung nun kurz bevorsteht, dennoch erwähnenswert.

Bis zum letzten Tag können Kunden noch Non-Food-Produkte wie Fahrräder, Laptops, Haushaltsgeräte und Kleidung online bestellen. Lebensmittel waren im Shop sowieso nicht erhältlich.

Aldi fokussiert sich auf stationären Handel

Aldi begründet den Schritt mit einer Rückbesinnung auf das Kerngeschäft im stationären Handel. Die Kunden sollten bereits längst per Newsletter und Hinweisen auf der Unternehmenswebsite über die Einstellung des Online-Shops informiert worden sein.

Durch die Schließung des Online-Shops werden voraussichtlich rund 80 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren. Ein offizieller Grund für das Aus des Online-Shops wurde nie nicht genannt. Nach Informationen der dpa war das 2021 gestartete Angebot jedoch nicht profitabel.

Die Einstellung des Online-Shops bedeutet nicht, dass sich Aldi komplett aus dem Online-Geschäft zurückzieht. Bestehende digitale Dienste wie Aldi Talk, Aldi Reisen und Aldi Foto bleiben bestehen und werden auch nach dem 30. September 2025 verfügbar sein.

PAYBACK wird zum Kundenkarten-Wallet

PAYBACK erweitert die eigene App um eine neue Funktion: Nutzer können ab sofort auch externe Kundenkarten digital in der PAYBACK…

22. September 2025 | Jetzt lesen →

