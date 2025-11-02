Mobilität

ALDI Süd verfolgt neue Strategie für Elektroautos

Autor-Bild
Von
|

ALDI Süd hat das Angebot an Ladesäulen an den Standorten des Discounters in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut und setzt aus eine Mischung von AC-Wallboxen und DC-Schnellladesäulen. Neu sind jetzt die „E-Ladehubs“, so Aldi.

In Köln und in Karlsruhe gibt es bereits einen solchen Hub und in den kommenden Jahren sollen „an 40 stark frequentierten Orten“ weitere entstehen. Die Idee ist, dass „bis zu sechs E-Autos zum besten Preis gleichzeitig laden können“, so ALDI.

ALDI wirbt damit, dass man weiterhin sehr günstig vor Ort (AC: 29 ct/kWh, DC mit 50 kW: 44 ct/kWh und DC ab 150 kW: 47 ct/kWh) laden kann und man kann auch ohne ein Abo oder ähnliches zahlen, eine Karte oder NFC im Smartphone reichen.

Mit so einer Strategie ist ALDI nicht alleine, auch andere Örtlichkeiten, die etwas verkaufen, setzen immer mehr auf Parks oder Hubs, die Menschen anlocken und im besten Fall zum Einkauf bewegen sollen. Größere Standorte zum Laden kosten aber auch mehr Geld und ich bin mal gespannt, wie viele sich davon langfristig halten.

Skoda Elroq Produktion

EU-Automarkt: Elektro und Hybrid übernehmen das Steuer

EU-Neuzulassungen steigen leicht bis September 2025, Elektro- und Hybridfahrzeuge legen zu Bis September 2025 stiegen die Neuzulassungen von Pkw in…

28. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / ALDI Süd verfolgt neue Strategie für Elektroautos
Weitere Neuigkeiten
James Bond 007 Daniel Craig
Mein Tipp der Woche: James Bond „007“ Filme
in Kommentar
backFlip 44/2025: Der neue Amazon Echo Studio überrascht im Test
in backFlip
Schloss Computer Geld
KI-Betrug und Online-Scams verunsichern Verbraucher
in Gesellschaft
1822direkt
1822direkt verlängert die Girokontoprämie bis Dezember
in Fintech
TCL bringt Movetime MT48 Kids Watch nach Deutschland – kostet 149 Euro
in Wearables
Fahren Fahrer Auto
i-Kfz-Statistik: So weit ist Deutschland bei der Online-Zulassung
in Dienste
Routine: 13-jährige Entwicklungszeit nähert sich dem Ende zu
in Gaming
Banking-Apps: Fotoüberweisung punktet bei den Nutzern
in Fintech
ePA-Wachstum: Millionen Abrufe und Uploads in nur vier Wochen
in Dienste
Bitcoin Krypto Crypto
Coinbase und Tink starten Krypto-Zahlungen direkt vom Bankkonto
in Fintech