ALDI TALK reduziert Starter-Set mit 10 Euro Guthaben

ALDI TALK bietet sein Starter-Set vom 2. bis 22. November 2026 für 2,99 Euro statt regulär 9,99 Euro an.

Im Preis sind bereits 10 Euro Startguthaben enthalten. Damit fällt der Einstieg in die Prepaid-Tarife vorübergehend deutlich günstiger aus. Das reduzierte Starter-Set ist sowohl mit klassischer SIM-Karte als auch als eSIM erhältlich. Bei einer Rufnummernmitnahme gibt es zusätzlich 10 Euro Wechselbonus.

ALDI TALK: Diese Prepaid-Tarife stehen zur Auswahl

Die Aktion gilt für sämtliche angebotenen Tarifvarianten. Bei den regulären Kombi-Paketen stehen drei Datenvolumen zur Verfügung. Alle nutzen das 5G-Netz von Telefónica und enthalten eine Telefon- und SMS-Flatrate.

Die Kombi-Pakete im Überblick:

Kombi-Paket S: 25 GB für 8,99 Euro

Kombi-Paket M: 50 GB für 13,99 Euro

Kombi-Paket L: 100 GB für 18,99 Euro

Die Preise gelten dauerhaft für jeweils 28 Tage. Die maximale Downloadgeschwindigkeit beträgt 100 Mbit/s.

Alternativ bietet ALDI TALK drei Unlimited-Tarife ab 9,99 Euro an. Diese starten mit 25, 50 beziehungsweise 100 GB Highspeed-Datenvolumen. Anschließend lässt sich über die ALDI TALK App beliebig oft kostenlos jeweils 1 GB nachbuchen. Ohne Nachbuchung sinkt die Geschwindigkeit auf 64 kbit/s.

Jahrespakete und Prepaid-Basistarif

Wer lieber einmal jährlich bezahlt, kann zwischen 60 GB für 69,99 Euro, 250 GB für 99,99 Euro und 450 GB für 149 Euro wählen. Das Datenvolumen lässt sich flexibel über das Jahr verbrauchen.

Der Basistarif kommt ohne Grundgebühr aus, berechnet allerdings 24 Cent pro MB sowie regulär 11 Cent pro Gesprächsminute oder SMS.

Interessant ist die Aktion vor allem für Nutzer, die ohnehin einen Prepaid-Anschluss benötigen. Das enthaltene Startguthaben übersteigt den einmaligen Kaufpreis bereits um 7,01 Euro. Bei der Tarifwahl sollte man allerdings die unterschiedlichen Abrechnungszeiträume und insbesondere die Nachbuchung bei Unlimited berücksichtigen.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

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