Die europäischen Autokonzerne sind angeschlagen und spüren so langsam, dass sie den Wandel viele Jahr viel zu entspannt gesehen haben. Die Krise ist da und die meisten reagieren zunächst mit Einsparungen darauf. Stellantis will sich sogar komplett aus dem Motorsport zurückziehen, wie Le Figaro aus Frankreich schreibt.

Dies würde die Teilnahme an Le Mans (Peugeot), der Formel E (Opel) oder auch bei Rallys (Lancia) betreffen. Die Kosten liegen laut Quelle bei ca. 300 Millionen Euro im Jahr, das möchte man aktuell einsparen. Der Motorsport ist aber nicht nur reines Marketing für Konzerne, oft entstehen dort auch neue Techniken für den Alltag.

Aber man muss sich sowas leisten können und mit Blick auf die Lage kann man es durchaus nachvollziehen, denn Modelle wie ein Peugeot 9X8 (ein Hybrid-Hybercar) sind sehr teuer in der Entwicklung. Der Hauptgrund dürfte also Geld sein, wobei die Quelle keine weiteren Details kennt, diese sollen dann am heutigen Montag folgen.

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