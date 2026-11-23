Xiaomi verkaufte seine Elektroautos bisher nur in China, hatte dort aber auch mehr als genug zu tun und blickte auf eine hohe Nachfrage. Mittlerweile ist die Lage vor Ort „entspannter“ (auch die Marken aus China kämpfen mit einer sinkenden Nachfrage) und daher startet Xiaomi jetzt die globale Offensive mit Elektroautos.

Bevor es 2027 in Deutschland losgeht, startete diese Woche der Verkauf des SU7, YU7 und Skynomad in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein Markt, den immer mehr Hersteller anvisieren, da er klein ist und die Menschen sehr wohlhabend sind.

Xiaomi kümmert sich vor Ort aber nur um die Lieferungen, den Verkauf und Service übernimmt Gargash Prime Automotive. Die Auslieferungen sollen im Dezember starten, aber nur für ausgewählte Versionen, der Rest folgt Anfang 2027. Und selbst der Xiaomi SU7 Ultra mit über 1.500 PS wird angeboten, kostet aber nicht wenig.

Apropos Kosten, in China ist Xiaomi für attraktive Preise bekannt, wie sieht es in UAE aus? Die beiden Elektroautos sind über 40 Prozent teurer und der SUV mit Range Extender bekommt sogar über 80 Prozent Aufschlag. In China ist nicht viel Gewinnmarge möglich derzeit, daher fokussieren sich jetzt viele auf den Export.

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