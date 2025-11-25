Spotify wird bald teurer: Neue Preise ab 2026

Dienste

Die jährliche Preiserhöhung der Streamingdienste, sei es Bewegtbild oder Musik, gehört in der aktuellen Zeit dazu und alle Anbieter testen ihre Grenze aus. Ich bin gespannt, wo diese liegen wird, aber ein Ende scheint vorerst noch nicht in Sicht.

Bei Spotify geht es 2026 ebenfalls direkt weiter, so die Financial Times, man plant schon im ersten Quartal eine Preiserhöhung in den USA. Diese dürfte dann aber, (wie in diesem Jahr) kurze Zeit später auch bei uns in Deutschland aufschlagen.

Spotify: Neue Preise ab 2026

Details zu den neuen Preisen gibt es noch nicht, aber in der Regel wird ein Abo so 1, 2 oder 3 Euro teurer, je nach Stufe. Schauen wir uns also die aktuellen Preise an:

  • Spotify Individual: 12,99 Euro
  • Spotify Student: 6,99 Euro
  • Spotify Duo: 17,99 Euro
  • Spotify Family: 21,99 Euro

Basieren darauf, und das ist nur Spekulation von meiner Seite (beim letzten Mal hat man die Preise stärker als erwartet erhöht), könnte das hier ab 2026 anstehen:

  • Spotify Individual: 13,99 Euro
  • Spotify Student: 7,99 Euro
  • Spotify Duo: 19,99 Euro
  • Spotify Family: 24,99 Euro

Es ist ein bisschen wie beim Frosch im kochenden Wasser, es wird Stück für Stück heißer und man merkt den Anstieg am Anfang nicht so sehr. Das ist natürlich auch die Taktik, man soll sich ärgern, aber die paar Euro am Ende dann doch bezahlen.

Spotify: Wo wird die Grenze sein?

Wo liegt die Grenze? Schwer zu sagen, beim Streaming von Serien und Filmen sind wir hier schon lange beim Abo-Wechsel-Modell angekommen, man bucht immer nur einen Dienst und schaut dann die neuen Inhalte und wechselt die Abos durch.

Spotify ist bei mir aber eine feste Nummer im Alltag und eigentlich haben wir hier Duo gebucht, um ein paar Euro zu sparen, bald zahlt man bei Duo so viel, wie vor ein paar Jahren für ein normales Abo. Ein Wechsel ist aber leider keine Option, da die Konkurrenz früher oder später die gleichen Preise und das gleiche Angebot hat.

Dienste wie Spotify werden die Preise also so lange erhöhen, bis die Nutzer auf die Musik verzichten. Und ich bin ehrlich, das wäre für mich schwierig. Ein paar Jahre werde ich hier also noch, wohl oder übel, mitmachen. Eine Wahl habe ich nicht.

Xbox: Teure Crocs statt gute Angebote zum Black Friday 2025

Der Black Friday 2025 steht vor der Tür und Sony kämpft derzeit um die Gunst der Spieler. Und Microsoft? Die…

25. November 2025 | Jetzt lesen →

