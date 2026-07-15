Alfa Romeo teasert neues Elektroauto für 2028 an

Alfa Romeo plant einen ganz neuen „C-SUV“, der allerdings erst Ende 2027 seine Weltpremiere feiern wird. Das ist noch über ein Jahr hin, trotzdem wollte man heute schon ein erstes Teaserbild veröffentlichen und ein kleines Detail des Autos zeigen.

Das Modell nutzt die Plattform „STLA Medium“ und wird mit mehreren Antrieben erhältlich sein, es kommt 2028 also nicht nur als Elektroauto, sondern auch als Verbrenner. Weitere Details wollte Alfa Romeo diese Woche noch nicht verraten.

Doch die Stellantis-Marke hat große Ziele, denn man hat sich ganz bewusst für das „volumenstärkste Segment des Marktes“ entschieden und möchte dort punkten.

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