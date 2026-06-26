Alles wird teurer: Die Speicherkrise dürfte bleiben

Micron, ein US-amerikanischer Hersteller von Speicherelementen, feiert derzeit nicht nur einen Rekord nach dem anderen, man hat sich das aktuelle Hoch an Preisen auch mit 16 Partnern vertraglich für weitere fünf Jahre absichern lassen.

In diesem Jahrzehnt hat man also genug Partner, die eine verbindliche Menge an Speicher zu einem verbindlichen Preis kaufen. Und dieser Preis ist hoch, sehr hoch.

Die Speicherkrise mit einer Knappheit und extrem hohen Preisen für RAM und Co. wird uns also noch eine Weile begleiten und definitiv nicht 2026, vermutlich auch nicht 2027 und frühestens gegen 2028 etwas Entspannung erleben. Vielleicht wird das aber auch der neue Standard in diesem Jahrzehnt und es geht weiter hoch.

Neue Fabriken kann man auch nicht mal eben aufbauen, denn die Produktion wird immer komplexer und wieso das Risiko eingehen und die Kapazität ausbauen, wenn man einfach die Preise anheben kann? Am Ende sinkt die Nachfrage, weil die KI-Blase platzt, und dann steht man da mit einem neuen und unausgelasteten Werk.

Also normaler Konsument steigt die Hoffnung, dass das alles crasht und wir uns auf ein „vernünftiges“ Wachstum einstellen, was die Preise nicht so explodieren lässt.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗