Allianz aktualisiert Bedingungen für Meine Allianz und Vorteilsprogramm

Die Allianz hat die Bedingungen für das Onlineportal Meine Allianz sowie das Allianz Vorteilsprogramm überarbeitet. Die Änderungen betreffen Nutzungsbedingungen, Datenschutzhinweise, Teilnahmebedingungen und Einwilligungserklärungen zur Datenverarbeitung.

Die neuen Regelungen treten am 1. September 2025 in Kraft und können von den Nutzern durch eine Zustimmung im Portal akzeptiert werden.

Laut Unternehmensangaben umfassen die Anpassungen unter anderem die Einführung eines Dokumentensafes, eine neue Altersgrenze ab 16 Jahren für die Nutzung von Meine Allianz sowie die Festlegung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen für beide Seiten.

Außerdem wurden die Datenschutzhinweise erweitert, unter anderem im Hinblick auf den Einsatz von Analysediensten wie Adobe Analytics und die Aktualisierung der eingesetzten Dienstleister.

Änderungen bei Allianz Vorteilsprogramm und Datenverarbeitung

Auch die Teilnahmebedingungen des Allianz Vorteilsprogramms werden angepasst. Neu ist unter anderem die Möglichkeit, Punkte auf Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner zu übertragen. Zudem wird die jährliche Punktegutschrift pro Vertrag auf maximal 12.000 Punkte begrenzt. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Einlösemöglichkeiten für Punkte, etwa über Zusatzlose bei Gewinnspielen.

Bei der Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung wurden Regelungen für die Nutzung spezieller Services sowie zur Aufnahme von Verträgen bei anderen Versicherern ergänzt. Obendrein wurden die Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten erweitert. Eine Gegenüberstellung der bisherigen und neuen Fassungen steht zum Download bereit (PDF).

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Einführung des Dokumentensafes „Dokumente Digital“

Nutzung von Meine Allianz ab 16 Jahren

Kündigungsfrist von sechs Wochen für beide Parteien

Punkteübertragung im Vorteilsprogramm an Ehe- und Lebenspartner

Begrenzung der jährlichen Punktegutschrift auf 12.000 pro Vertrag

Neue Einlösemöglichkeiten über Zusatzlose in Gewinnspielen

Erweiterte Regelungen zur Datenverarbeitung und neuen Empfängerkategorien

Ich persönlich finde es aufschlussreich, dass die Allianz einerseits mehr digitale Funktionen wie den Dokumentensafe anbietet, gleichzeitig aber auch Einschränkungen wie die Punktebegrenzung im Vorteilsprogramm einführt. Das wirkt auf mich wie ein typischer Spagat zwischen zusätzlichen Angeboten und stärkerer Regulierung.