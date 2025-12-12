Handel

Alnatura und PAYBACK verlängern Partnerschaft langfristig

Autor-Bild
Von
|
Payback

Der Biohändler Alnatura verlängert seine Partnerschaft mit dem Bonusprogramm PAYBACK langfristig.

Das Bio-Handelsunternehmen Alnatura und das führende Bonusprogramm PAYBACK bauen ihre über zehn Jahre andauernde Zusammenarbeit aus. Wie aus einer aktuellen Mitteilung hervorgeht, haben beide Partner ihre Partnerschaft neu und erneut langfristig verlängert.

Das Unternehmen mit seinen über 150 Super Natur Märkten bietet damit Einkäufern weiterhin die Möglichkeit, Punkte für Bio-Lebensmittel, Naturkosmetik und Bio-Textilien zu sammeln und einzulösen.

Laut Unternehmensangaben nutzen PAYBACK insgesamt etwa 35 Millionen Kundinnen und Kunden das Bonusprogramm. Die PAYBACK App, die derzeit von über 17 Millionen Nutzern aktiv eingesetzt wird, spielt eine Schlüsselrolle bei dieser Partnerschaft. Über die App können Kunden Punkte sammeln und einlösen, Coupons aktivieren, mobil bezahlen und von zusätzlichen Services profitieren.

