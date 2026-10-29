Fintech

Altersvorsorgedepot: Finanzguru kooperiert mit Upvest und Franklin Templeton

René Hesse
Von

Die Finanz-App Finanzguru will ab Januar 2027 ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot direkt in ihrer App anbieten.

Dafür arbeitet das Unternehmen mit dem Investment-Infrastrukturanbieter Upvest und dem Vermögensverwalter Franklin Templeton zusammen. Die mehr als vier Millionen Finanzguru-Nutzer sollen damit künftig auch ihre private Altersvorsorge über die Anwendung organisieren können.

Finanzguru integriert Altersvorsorgedepot mit KI-Unterstützung

Das neue Angebot soll vollständig digital funktionieren und durch den bereits vorhandenen KI-Assistenten begleitet werden. Dieser analysiert bislang unter anderem Kontobewegungen und Verträge. Ab dem 1. Januar 2027 soll er zusätzlich mögliche monatliche Sparbeträge, staatliche Förderungen und die Entwicklung des Altersvorsorgevermögens aufzeigen.

Die Anlageentscheidungen bleiben laut Finanzguru beim Nutzer. Wer Unterstützung benötigt, kann zusätzlich eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen.

Die drei Partner übernehmen unterschiedliche Aufgaben:

  • Finanzguru: App, Kundenoberfläche, KI-Unterstützung und Beratung.
  • Upvest: Depoteröffnung, Wertpapierhandel, Verwahrung, Einzahlungen, Förderungsverwaltung und Auszahlungen.
  • Franklin Templeton: Bereitstellung der zugrunde liegenden Investmentlösungen.

Über Upvest sollen auch anteilige Wertpapierinvestitionen ab einem Euro möglich sein. Depotbestände, Transaktionen und Einzahlungen werden in Echtzeit bereitgestellt, damit der KI-Assistent mit aktuellen Daten arbeiten kann.

Das Altersvorsorgedepot soll staatliche Förderung mit einer direkten Kapitalmarktanlage verbinden. Konkrete Angaben zu Gebühren, verfügbaren Anlageprodukten oder individuellen Förderbeträgen nennt man allerdings noch nicht.

Interessant ist vor allem die Integration in eine App, die viele Nutzer ohnehin zur Verwaltung ihrer Finanzen verwenden. Altersvorsorge könnte dadurch im Alltag sichtbarer werden, statt als separates Finanzprodukt nebenherzulaufen. Für einen fundierten Vergleich mit anderen Anbietern werden allerdings die tatsächlichen Kosten und Anlagebedingungen wichtig sein.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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