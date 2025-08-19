Amazon-App bietet Neukunden 10 Euro Rabatt
Amazon bietet Neukunden der hauseigenen Shopping-App einen zeitlich befristeten Rabatt von 10 Euro an. Voraussetzung ist ein erster Einkauf über die App mit einem Mindestbestellwert von 25 Euro.
Das Angebot gilt laut Amazon ausschließlich für Bestellungen, die bis zum 26. August 2025, 23:59 Uhr, getätigt werden. Kunden müssen dafür die Amazon-App auf ihrem Smartphone installieren, sich einloggen und Artikel im Wert von mindestens 25 Euro auswählen. Dabei ist zu beachten, dass nur Produkte berücksichtigt werden, die von Amazon verkauft und versandt werden.
Details zur Rabattaktion von Amazon
Um den Rabatt zu aktivieren, muss der Gutscheincode HELLOAPP25 während des Bezahlvorgangs eingegeben werden. Nach Angaben des Unternehmens wird der Betrag von 10 Euro automatisch vom Rechnungsbetrag abgezogen. Das Angebot gilt ausschließlich für den ersten Einkauf innerhalb der App und kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden.
- Aktionszeitraum: 4. bis 26. August 2025
- Nur für den ersten Einkauf über die Amazon-App
- Mindestbestellwert: 25 Euro
- Rabattcode: HELLOAPP25
- Nur Produkte „Verkauf und Versand durch Amazon“ sind teilnahmeberechtigt
Solche Aktionen sind ganz praktisch, wenn man ohnehin etwas bestellen will. Man sollte jedoch vorher genau prüfen, ob die gewünschten Produkte tatsächlich für den Rabatt qualifiziert sind. Es wird wohl viel schwieriger sein, Kunden zu finden, die die Amazon-App noch nicht zum Einkaufen genutzt haben.
Ich bestell ja noch immer regelmäßig bei Amazon, allerdings bin ich noch nie auf die Idee gekommen mit dafür extra eine App zu installieren.
Welche Vorteile bietet denn die App im Vergleich dazu einfach auf der Website zu bestellen?
Ich würde behaupten, es ist ganz individuell, was man als Vorteil sieht. Es ist eben eine App und kein Browser und es gibt native Push-Benachrichtigungen zum Beispiel.
Push Benachrichtigungen sind tatsächlich ein Vorteil, wobei mir das in dem konkreten Fall jetzt nicht so wichtig wäre.