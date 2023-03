Amazon bietet 20 Prozent Rabatt auf Gebrauchtwaren

Bei Amazon gibt es ab heute und bis zum 31. März 2023 haufenweise geöffnete und gebrauchte Produkte mit 20 Prozent Sofortrabatt.

Den Rabatt gibt es zwar nicht auf das ganze Sortiment an Amazon Warehouse Deals, aber nach einer ersten Sichtung sind reichlich ausgewählte Artikel Teil der Aktion (Hinweis auf Produktseite „Sparen Sie 20 % an der Kasse.“). Welche Artikel das sind, erfahrt ihr auf der Aktionsseite, der Rabatt wird dann jeweils ohne weiteres Zutun an der Kasse abgezogen.

Ab 12 Uhr gibt es 20 Prozent Rabatt

Die Aktion startet heute ab 12 Uhr, wie es bei Amazon heißt:

Nur vom 27. März 2023, 12:00 Uhr bis 31. März 2023, 23:59 Uhr, erhalten Amazon-Kunden 20% Rabatt auf ausgewählte Produkte von Amazon Warehouse. Der ermäßigte Preis wird direkt nach Auswahl Ihrer Lieferadresse angezeigt. Alle teilnehmenden Produkte findest du auf dieser Seite. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Werbeangeboten kombiniert werden.

Bei den Amazon Warehouse Deals handelt es sich häufig um Versandrückläufer in meist geöffneter Originalverpackung. Es gibt den üblichen Amazon-Service und größtenteils ist auch die offizielle Herstellergarantie nutzbar. Die Artikel sind in verschiedene Zustandskategorien (wie neu, sehr gut, gut, akzeptabel) eingeteilt, die aber eher als grober Anhaltspunkt zu verstehen sind.

Amazon Warehouse: Das bedeutet der Zustand

Alle Informationen zum Produktzustand stehen direkt auf der Produktseite zur Verfügung. Der Produktzustand wird dabei durch Amazon in folgende Bereiche unterteilt:

Gebraucht – Wie Neu: ein Artikel in einwandfreiem Zustand; die Verpackung kann beschädigt sein. Der Artikel ist voll funktionsfähig und alle funktionsrelevanten Zubehörteile sind vollständig.

ein Artikel in einwandfreiem Zustand; die Verpackung kann beschädigt sein. Der Artikel ist voll funktionsfähig und alle funktionsrelevanten Zubehörteile sind vollständig. Gebraucht – Sehr Gut: ein Artikel in sehr gutem Zustand, der möglicherweise geringfügig benutzt wurde und voll funktionsfähig ist. Der Artikel kann kleinere Schönheitsmängel aufweisen. Der Artikel kann mit beschädigter Verpackung ankommen oder umgepackt worden sein, und nicht funktionsrelevante Zubehörteile können fehlen. Fehlendes Zubehör wird im Artikelzustand erwähnt.

ein Artikel in sehr gutem Zustand, der möglicherweise geringfügig benutzt wurde und voll funktionsfähig ist. Der Artikel kann kleinere Schönheitsmängel aufweisen. Der Artikel kann mit beschädigter Verpackung ankommen oder umgepackt worden sein, und nicht funktionsrelevante Zubehörteile können fehlen. Fehlendes Zubehör wird im Artikelzustand erwähnt. Gebraucht – Gut: ein Artikel in gutem Zustand, der möglicherweise mäßige Gebrauchsspuren aufweist und voll funktionsfähig ist. Der Artikel kann mit beschädigter Verpackung ankommen oder umgepackt worden sein. Er kann kleinere optische Beschädigungen, z. B. einen kleinen Kratzer, aufweisen. Es fehlen möglicherweise relevante Zubehörteile, die gegebenenfalls vor Verwendung des Artikels separat erworben werden müssen. Fehlendes Zubehör wird im Artikelzustand erwähnt.

ein Artikel in gutem Zustand, der möglicherweise mäßige Gebrauchsspuren aufweist und voll funktionsfähig ist. Der Artikel kann mit beschädigter Verpackung ankommen oder umgepackt worden sein. Er kann kleinere optische Beschädigungen, z. B. einen kleinen Kratzer, aufweisen. Es fehlen möglicherweise relevante Zubehörteile, die gegebenenfalls vor Verwendung des Artikels separat erworben werden müssen. Fehlendes Zubehör wird im Artikelzustand erwähnt. Gebraucht – Akzeptabel: ein Artikel weist möglicherweise deutliche Gebrauchsspuren auf, erfüllt jedoch weiterhin seine Hauptfunktion. Der Artikel kann mit beschädigter Verpackung ankommen oder umgepackt worden sein. Er kann Schönheitsmängel oder andere Anzeichen einer vorherigen Verwendung aufweisen. Gebrauchsspuren können Kratzer, Dellen und abgenutzte Ecken oder Kanten sein. Es fehlen möglicherweise relevante Zubehörteile, Komponenten oder Ersatzteile, die gegebenenfalls vor Verwendung des Artikels separat erworben werden müssen. Fehlende Teile werden im Artikelzustand erwähnt.

