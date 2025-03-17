Amazon Alexa: Neue Premium-Hardware soll Nutzer überraschen

Amazon plant ein komplett neues Lineup an Echo-Speakern für Alexa in diesem Jahr, das hat man bereits bestätigt. Im Zentrum steht Alexa+, die neue und bessere Version von Alexa. Doch es gibt in diesem Jahr noch eine kleine Überraschung.

Während sich Amazon bisher sehr stark auf günstige Speaker fokussiert hat und auf Masse setzte, so gibt es in diesem Jahr eine neue Highend-Reihe. Echo-Geräte werden ab sofort in „Einsteiger, Kern und Signature“ eingeteilt, so Panos Panay.

Beim Bloomberg bestätigte der noch frische Hardware-Chef der Sparte, dass alle „die gleiche Aufmerksamkeit“ bekommen werden. Unter der Haube gibt es auch eine neue Chip-Generation, aber mit Details hält sich Amazon weiterhin zurück.

Amazon plant die neue Alexa-Ära

Amazon verspricht ein paar „unglaubliche“ Gadgets für die nächste Ära von Alexa, die wir im Herbst sehen werden. Es ist ein erster Vorgeschmack auf die Vision von Panay, der von Microsoft kommt, es wird aber eine Weile dauern, bis sein ganzes Lineup steht. Amazon glaubt jedoch an ihn und es sind viele Produkte geplant.

Das klingt sehr spannend, denn mit dem Echo Studio zeigte Amazon bereits, wie sowas aussehen kann. Dieser steht bei uns zentral in der Küche und im Essbereich und ist ein wirklich guter Speaker, der für diese Preisklasse sehr guten Sound hat.

Doch abgesehen davon, wirken die Echo-Speaker oft billig, das stimmt schon. Vor allem bei den Displays würde ich gerne mal etwas Hochwertigeres sehen, was ein besseres Panel, richtig guten Sound und dünne Ränder hat. Da Alexa+ vor allem auf Displays ausgelegt ist, dürfte sicher auch ein Highend-Display-Speaker dabei sein.

Amazon Alexa soll „mobiler“ werden

Panos Panay bestätigte zum Abschluss übrigens noch, dass sich Amazon mehr auf den mobilen Einsatz von Alexa fokussieren wird und nicht nur auf die eigenen vier Wände und das Office. Alexa ist bereits mobil, wie mit einer smarten Brille oder Kopfhörern, aber hier ist Amazon bisher nicht gut aufgestellt, das weiß man auch.