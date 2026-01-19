Amazon geht mit Prime Video neue Wege in Deutschland

Die Zeiten, in denen es ein paar teure Serien bei Amazon Prime Video gibt, sind schon länger vorbei. Mittlerweile hat man das Angebot deutlich ausgebaut und ist auch noch lange nicht am Ende angekommen. Mit „Yes or No Games“ steigt man in Quizshows ein und wenn es sich anbietet, dann wird da in Zukunft mehr kommen.

Im Gespräch mit DWDL hat Volker Neuenhoff, der die deutschen Inhalte bei Prime Video leitet, betont, dass man sich als „One-Stop-Entertainment-Shop“ sieht und alle Kunden abholen und dauerhaft halten will. Reality-Shows gehören da, wie auch hochwertige Serien oder Quizshows, mit dazu. Amazon will „alle Genres“ bedienen.

Amazon setzt auf „Popcorn-Entertainment“

Im Fokus steht dabei vor allem das „Popcorn-Entertainment“, bei Amazon überlegt man sich, was dem Kunden gefallen und ihn gut unterhalten könnte und dann kauft man das ein. Außerdem will man immer die „Besten der Besten“ für jedes Format haben, das Ziel sind hier immer „super-bekannten Persönlichkeiten“ bei Amazon.

Grenzen gibt es bei Amazon nicht, auch Partnerschaften mit dem linearen TV (wie bei „German Gladiators“ mit RTL) werden umgesetzt, wenn Amazon denkt, dass es Kunden anlockt. Am Ende steht immer, auch wenn es Volker Neuenhoff so nicht direkt sagt, das große Ziel im Raum, dass jemand ein Prime-Abo bucht und behält.

Und bei so einem Ziel kann man es sich eben nicht erlauben, dass man nur eine gewisse Zielgruppe mit einem Streamingdienst bedient, denn „es würde doch kein Zusehender sagen, er schaue im Streaming nur Comedy und kein Shiny Floor“, so Volker Neuenhoff weiter. Doch so eine Strategie bringt eben auch Nachteile mit.

Wenn man ein möglichst breites Publikum abholen möchte, wie einen Querschnitt im linearen Fernsehen, dann sind die Ressourcen begrenzt. Amazon muss also hoffen, dass die Nutzer, die in ihren favorisierten Genres dadurch weniger Inhalte bekommen (die Formate und Serien kosten hier sehr viel Geld), dennoch bleiben.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.