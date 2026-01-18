Kommentar: Mir gefällt die große Auswahl der Streamingdienste

Es ist 2026 und direkt zum Start ins neue Jahr begrüßen wir mal wieder einen neuen Streamingdienst in Deutschland, denn HBO Max kommt nach vielen Jahren (im europäischen Ausland ist man schon länger vertreten) endlich auch zu uns.

Dieser Schritt sorgte für viele und oft auch negative Kommentare, denn die Zahl der Anbieter wächst und wächst. Ein paar Annäherungen, wie Peacock, sind zwar auch schon gescheitert, aber die Auswahl an Diensten in Deutschland ist und bleibt groß.

Lieber mehr als zu wenig Auswahl

Ich sehe das nicht negativ, ganz und gar nicht. Eigentlich sogar im Gegenteil, auch wenn viele diese Meinung nicht teilen. Doch ich habe schon 2024 betont, dass ich das Angebot an vielen Streamingdiensten gut finde und das ist 2026 nicht anders.

Warum? Weil mich der Wechsel der Dienste und Abos nicht wirklich stört. Wäre es nicht schön, wenn wir einen großen Dienst mit allen Serien und Filmen zu einem fairen Preis hätten? Sicher. Aber es wäre auch schön, wenn es ein mobiles OS mit allen Apps und Diensten gibt, welches fair bepreist ist. Ist aber nicht realistisch.

Wir sehen bei Apple und Google, wie schlecht ein Duopol für uns als Konsumenten ist und mit einem, zwei oder vielleicht auch drei Diensten wäre das nicht anders.

Konkurrenz belebt das Geschäft und mit dem Start von HBO Max muss man zwar sehr happige 18 Euro im Monat für 4K zahlen, aber es gibt jetzt 4K für HBO-Serien. Sky weigert sich seit Jahren einen Standard beim Streaming einzuführen, der für alle anderen normale ist und hat bis heute leider nur eine mittelmäßige Qualität.

Gäbe es beispielsweise nur Sky bzw. WOW und Netflix, vielleicht noch Disney, dann hätte man nie die Motivation sich zu bessern. Dank Konkurrenz kann es mir jetzt aber egal sein und ich kann HBO endlich mal in angemessener Qualität schauen.

Natürlich habe ich nicht alle Abos bei allen Anbietern gebucht, das wäre absurd und es wäre dauerhaft viel zu teuer. Wir wechseln durch und schauen dann immer mal wieder die Inhalte nach, die in der Zeit online gingen, in der wir kein Abo hatten.

Manchmal erst Monate später, was für mich mittlerweile okay ist, manchmal timen wir es, wie bei Stranger Things, so, dass es passt. Optimal ist das nicht, aber mir ist es lieber, als einen Anbieter zu haben, der uns Nutzern dann am Ende alles diktiert.

Netflix will Dominanz weiter ausbauen

Ich sehe daher übrigens auch die Warner-Übernahme von Netflix kritisch, nicht nur mit Blick auf das Kino (das ist mir egal und ich würde es sogar begrüßen, wenn ich neue Inhalte früher streamen kann, denn nicht jeder hat die Zeit ins Kino zu gehen und will neue Filme auch zeitnah schauen), sondern aus einem anderen Grund.

Jetzt haben wir HBO Max und Netflix, jetzt haben wir die Situation, dass Warner in Deutschland in die Top 3 will und sich bemühen muss. Würde Netflix die Inhalte von Warner (und somit HBO und Co.) bekommen, hätte man eine große Marktmacht.

Und ich würde wetten, dass die Preise für Streaming, die sowieso schon ständig erhöht werden, ohne Konkurrenz noch ganz anders aussehen würden. Gäbe es hier keine Alternative für Netflix, dann müsste man sich dort keine Sorgen machen.

Also ja, es nervt hin und wieder, dass man Abos wechseln und sich informieren muss, wie und wo und was man schauen möchte, aber ich habe lieber etwas mehr Auswahl und Konkurrenz, als zu wenig. Sonst müsste das nämlich eine Behörde wie die EU-Kommission regeln und wie nervig das ist, sehen wir sehr gut bei Apple.