Amazon hat einen neuen Deutschland-Hauptsitz
Das Unternehmen Amazon hat seinen neuen Deutschland-Hauptsitz in München mit 2.500 Arbeitsplätzen offiziell eröffnet.
Der neue Standort im Münchner Norden wurde gemeinsam vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und dem künftigen Oberbürgermeister Dominik Krause eingeweiht. Rund 100 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nahmen an der Eröffnung teil.
Erstmals arbeiten Teams aus Bereichen wie Alexa, Prime Video und Amazon Music unter einem Dach. Laut Unternehmensangaben beschäftigt Amazon inzwischen mehr als 6.000 Menschen in Bayern und hat seit 2010 rund 20 Milliarden Euro investiert.
Amazon baut Präsenz und Logistik in Bayern weiter aus
Das Unternehmen kündigte weitere Investitionen in sein Logistiknetzwerk an, um Lieferzeiten zu verkürzen und nachhaltiger zu gestalten. In mehreren Städten ist bereits die Same Day-Lieferung verfügbar.
Zudem betreibt Amazon ein Netzwerk aus Logistik, Sortier und Verteilzentren im Freistaat und prüft weitere Standorte. Auch kleine und mittlere Unternehmen profitieren laut Amazon, da über 8.000 Händler aus Bayern ihre Produkte über die Plattform verkaufen.
Wichtige Merkmale des neuen Standorts:
- Sechsstöckiges Gebäude mit 2.500 Arbeitsplätzen
- Nachhaltigkeitskonzept mit Solaranlage und reduziertem Energieverbrauch
- Attrium, Kino und begrünte Dachterrassen
- Umfangreiche Fahrrad- und E-Bike-Infrastruktur
Das Gebäude wurde nach modernen Nachhaltigkeitsstandards konzipiert und soll unter anderem durch Solarmodule und effiziente Technologien Ressourcen sparen. Mitarbeitende profitieren zudem von Arbeits- und Freizeitangeboten sowie sozialen Engagementprojekten vor Ort, heißt es von Amazon. Die bisherigen Münchner Standorte werden damit zentral gebündelt, während einzelne Bereiche wie AWS weiterhin getrennt bleiben.
in Vodafone
Man kann Söder und die CSU hassen wie man möchte, aber die machen wirklich Bayern First. Die haben Microsoft und nun Amazon nach München gebracht. Mal sehen, wann Google Hamburg verlässt und in den Süden abwandert. Will nicht wissen, welche Gesetzesänderungen Bayern Amazon versprochen haben, damit die in deren Land kommen.
Währenddessen sehe ich in NRW immer weiter den Zerfall in Richtung Entwicklungsland. Pharma, Chemie und Stahl haben es heute schwer und die riesigen Entlassungen kommen noch. AfD freut sich.
Bayern first kann man das nennen, oder halt auch CSU first.
Man sieht ja schön am MS was der „Frei“Staat dem Softwareriesen hinter vorgehaltener Hand versprochen hat damit dieser nach München kommt. Da wird für Milliarden Euro auf Steuerzahlerkosten Software eingekauft und alles nur weil ein Food-Influencer es so will.