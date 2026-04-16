Amazon hat einen neuen Deutschland-Hauptsitz

Das Unternehmen Amazon hat seinen neuen Deutschland-Hauptsitz in München mit 2.500 Arbeitsplätzen offiziell eröffnet.

Der neue Standort im Münchner Norden wurde gemeinsam vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und dem künftigen Oberbürgermeister Dominik Krause eingeweiht. Rund 100 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nahmen an der Eröffnung teil.

Erstmals arbeiten Teams aus Bereichen wie Alexa, Prime Video und Amazon Music unter einem Dach. Laut Unternehmensangaben beschäftigt Amazon inzwischen mehr als 6.000 Menschen in Bayern und hat seit 2010 rund 20 Milliarden Euro investiert.

Amazon baut Präsenz und Logistik in Bayern weiter aus

Das Unternehmen kündigte weitere Investitionen in sein Logistiknetzwerk an, um Lieferzeiten zu verkürzen und nachhaltiger zu gestalten. In mehreren Städten ist bereits die Same Day-Lieferung verfügbar.

Zudem betreibt Amazon ein Netzwerk aus Logistik, Sortier und Verteilzentren im Freistaat und prüft weitere Standorte. Auch kleine und mittlere Unternehmen profitieren laut Amazon, da über 8.000 Händler aus Bayern ihre Produkte über die Plattform verkaufen.

Wichtige Merkmale des neuen Standorts:

Sechsstöckiges Gebäude mit 2.500 Arbeitsplätzen

Nachhaltigkeitskonzept mit Solaranlage und reduziertem Energieverbrauch

Attrium, Kino und begrünte Dachterrassen

Umfangreiche Fahrrad- und E-Bike-Infrastruktur

Das Gebäude wurde nach modernen Nachhaltigkeitsstandards konzipiert und soll unter anderem durch Solarmodule und effiziente Technologien Ressourcen sparen. Mitarbeitende profitieren zudem von Arbeits- und Freizeitangeboten sowie sozialen Engagementprojekten vor Ort, heißt es von Amazon. Die bisherigen Münchner Standorte werden damit zentral gebündelt, während einzelne Bereiche wie AWS weiterhin getrennt bleiben.