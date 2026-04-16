Das wird teuer: Amazon nennt erstmals Euro-Preis für neue Alexa+

Amazon testet seit Ende 2025 die neue Version von Alexa in Deutschland, die man Alexa+ nennt. Bisher ist es noch eine Testphase, die es nur für Prime-Nutzer gibt. Im Abo von Amazon ist diese Version von Alexa dann auch kostenlos enthalten.

Amazon Alexa+ kostet über 20 Euro

Doch was kostet Amazon Alexa+, wenn man kein Prime besitzt? Dann wird es so richtig teuer, wie der US-Preis damals angedeutet hat. In Italien möchte Amazon 22,99 Euro für Alexa+ haben. Pro Jahr? Nein, pro Monat. Das ist eine Ansage.

Es ist davon auszugehen, dass wir diesen Euro-Preis auch in Deutschland sehen werden, vielleicht auch einen Euro mehr oder weniger, aber das spielt bei so einer Summe keine Rolle mehr. Für Nicht-Prime-Nutzer ist das komplett unattraktiv.

Stellt sich nur die Frage, ob Amazon jetzt Alexa+ vor allem für Prime-Nutzer zum Start schmackhaft machen möchte und dann später auch dort abkassiert, wenn man alle Funktionen möchte. Wir sehen diese Entwicklung gerade bei Prime Video.

In Zukunft will Amazon auch bei Alexa mehr Werbung unterbringen und ich glaube nicht, dass Alexa+ komplett kostenlos im Prime-Abo bleibt, wenn man sonst 22,99 Euro dafür verlangt. Eine Entwicklung, die ich persönlich kritisch bei Alexa sehe.

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