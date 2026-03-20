Dieses Apple-Ladegerät für 4.000 Euro kommt ohne Netzteil

Apple und Hermès pflegen seit Jahren eine enge Partnerschaft, die ein letztes Überbleibsel der ersten Ära der Apple Watch ist, als man die Uhr noch als teures Luxus-Objekt für einen fünfstelligen Betrag vermarkten wollte. Dieser Ansatz kam nicht gut an, aber so ein bisschen Luxus gönnen sich die Apple-Kunden gerne.

Das sieht man auch daran, dass bei den neuen Bändern für das Frühjahr sogar ganz neue Hermès-Bänder dabei sind, aber nicht mal eine neue Farbe für ein Band bei der Apple Watch Ultra. Wem das aber noch nicht teuer genug ist und wer ein überteuertes Ladegerät möchte, der wird für 4.000 Euro bei Hermès fündig.

Ironischerweise ist das „Ladegerät Paddock Duo und Etui-Tasche Grand Paddock“ aus Leder, was Apple ja mittlerweile eigentlich verabscheut, aber bei Partnern wie Hermès ist man fein damit. Was ich bei diesem Preis aber fast schon lustig finde, ist das fehlende Netzteil, was man sogar auf das Produktbild mit draufgepackt hat.

Aber hey, auf die 20 Euro für das Netzteil von Apple kommt es auch nicht mehr an. Das Ladegerät von Hermès kann eure Apple Watch und ein anderes Gadget mit Qi laden, der zweite Bereich unterstützt auch MagSafe, hat also Magneten. Immerhin, so ein Etui habe ich bisher nicht gesehen, die Idee ist also durchaus einzigartig.

Ich finde es übrigens bis heute schade, dass es kein Watchface wie das auf dem Bild für die normale Apple Watch gibt, das würde ich gerne nutzen. Diese Strategie mit exklusiven Watchfaces stört mich immer wieder und ist vermutlich der Grund, warum es bei der Apple Watch so schnell keine 3rd-Party-Watchfaces geben wird.

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