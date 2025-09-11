Amazon listet die neuen Apple-Geräte

Amazon hat am heutigen Vormittag damit begonnen, den Produktkatalog um die neuen Apple Geräte zu erweitern.

Inzwischen sind zahlreiche der kürzlich vorgestellten Produkte online einsehbar und teilweise bereits vorbestellbar. Die Apple Watch der Serie 11, die Apple Watch SE 3 oder die Apple Watch Ultra 3 sind bereits gelistet.

Auch die AirPods Pro 3 haben bereits ihren Platz im digitalen Warenkatalog erhalten. Aktuell werden auch die neuen iPhone-Modelle eingepflegt, auf der Übersichtseite sind diese bereits aufgeführt, die Deeplinks sollten dann im Tagesverlauf folgen.

Ob man am Ende bei Apple direkt oder bei Amazon oder bei irgendeinem anderen Händler bestellt, ist sicherlich eine ganz individuelle Sache. Ich werde in diesem Jahr direkt bei Apple kaufen.

