Amazon-Neuheiten: Preise und Termine für die neuen Echos und mehr

Amazon kündigte vor ein paar Tagen viele neue Produkte für den Herbst an und wird diese in den nächsten Wochen nach und nach in den Handel bringen. Eine Neuerung ist sogar schon erhältlich, denn die TV-Sticks wurden überarbeitet.

Darüber hinaus hat Amazon auch die TVs der Fire TV-Reihe überarbeitet, hier gibt es allerdings noch kein festes Datum. Die neuen Modelle sind dafür schon bei Amazon gelistet und wir haben auch schon die deutschen Preise für euch parat:

Das Highlight der Neuheiten für 2025 sind allerdings die neuen Echos, auch wenn es Alexa+ weiterhin nicht in Deutschland gibt, so sind diese bereit dafür. Hier gibt es zwei neue Speaker ohne Display und einen mit Display, aber in zwei Größen:

Die zwei Lautsprecher kommen am 29. Oktober und die Display-Speaker ein paar Tage später, denn da geht es am 12. November los. Und es gibt mehrere Farben.

Weiter geht es mit der neuen Ring Außenkamera Pro mit Netzstecker für 199,99 Euro, die bereits erhältlich ist, die anderen Ring-Modelle starten am 29. Oktober:

Den Abschluss machen die Blink-Neuheiten, da gibt es die Blink Außenkamera mit Flutlicht für 94,99 Euro schon jetzt und der Rest folgt dann bereits am 22. Oktober:

Da ist also mal wieder einiges bei Amazon geplant und wir werden uns das ein oder andere Produkt hier anschauen und eine Einschätzung dazu abgeben. Ich bin vor allem auf den Echo Dot Max gespannt, auch wenn ich da noch auf eine Version mit Uhr hoffe, denn wir nutzen den Dot mit Uhr in zwei Räumen hier im Wohnbereich.

Und der neue Amazon Echo Studio ist auch spannend, denn da hat mich schon die erste Generation positiv überrascht. Die Speaker mit Display klingen auch nicht schlecht, aber ohne Alexa+ sind die für Deutschland noch nicht so spannend.

