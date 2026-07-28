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Amazon Prime Video: Angriff auf das lineare TV-Geschäft ist gescheitert

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Die Streamingdienste haben sich in den letzten Jahren immer weiter dem linearen Fernsehen angepasst, sei es mit wöchentlichen Folgen einer Serie oder auch mit Werbung bei gewissen Inhalten. Einige starteten sogar den Versuch, dass sie ihre Inhalte zu festen Uhrzeiten zeigten, auch Amazon wollte es damit versuchen.

Vor etwas mehr als einem Jahr startete Amazon daher einen linearen Sender bei Prime Video, der dem klassischen TV mehr Konkurrenz machen sollte. Doch damit ist man gescheitert, wie Amazon nach einem Bericht von TV14 auf Anfrage bei DWDL bestätigte. Noch diese Woche wird Amazon diesen Sender einstellen.

Die Idee war, dass man Nutzern ausgewählte Inhalte zeigen wollte, die von dem Angebot der Streamingdienste überfordert sind. Beispielsweise die erste Folge von einer Serie, die man dann im Anschluss hätte streamen können. Doch was wurde offensichtlich nicht angenommen und daher wird das Projekt wieder beendet.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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