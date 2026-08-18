Star Wars: Neuer Film hat ein Datum bei Disney+

Fans von Star Wars haben es sicher mitbekommen, es gab da vor ein paar Wochen mal wieder einen neuen Film in den Kinos: The Mandalorian and Grogu. Dieser baut auf der beliebten Serie von Disney+ auf, wo er bald gestreamt werden kann.

Disney hat heute bestätigt, dass der Mandalorian-Film ab dem 2. September bei Disney+ im Abo verfügbar sein wird. Kaufen und leihen kann man ihn auch bei anderen Anbietern, im Abo wird er allerdings exklusiv bei Disney+ verfügbar sein.

Die Serie fand ich am Anfang echt gut, die ersten beiden Staffeln haben uns super unterhalten. Mit der dritten Staffel sankt die Qualität für mich dann aber rapide ab und das Feedback zum Film, was ich bisher gesehen habe, war auch nicht gut. Da wir aber Disney+ haben, werde ich dem Film irgendwann mal eine Chance geben.

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