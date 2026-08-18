Unterhaltung

Star Wars: Neuer Film hat ein Datum bei Disney+

Oliver Schwuchow
Von
Mandalorian Grogu Film Header Star Wars

Fans von Star Wars haben es sicher mitbekommen, es gab da vor ein paar Wochen mal wieder einen neuen Film in den Kinos: The Mandalorian and Grogu. Dieser baut auf der beliebten Serie von Disney+ auf, wo er bald gestreamt werden kann.

Disney hat heute bestätigt, dass der Mandalorian-Film ab dem 2. September bei Disney+ im Abo verfügbar sein wird. Kaufen und leihen kann man ihn auch bei anderen Anbietern, im Abo wird er allerdings exklusiv bei Disney+ verfügbar sein.

Die Serie fand ich am Anfang echt gut, die ersten beiden Staffeln haben uns super unterhalten. Mit der dritten Staffel sankt die Qualität für mich dann aber rapide ab und das Feedback zum Film, was ich bisher gesehen habe, war auch nicht gut. Da wir aber Disney+ haben, werde ich dem Film irgendwann mal eine Chance geben.

Apple Tv Siri Remote Header
Smart Home · 18. August 2026

Neuer Apple TV kommt: Apple leakt die neue Fernbedienung

Apple hat mal wieder zahlreiche Neuheiten im Code der Betas „vergessen“ und kurz vor dem Apple Event im September hat… | mehr

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Star Wars: Neuer Film hat ein Datum bei Disney+
Mehr entdecken
50 Prozent mehr Elektroautos: Der deutsche Markt dreht auf
18.08.26 · Mobilität
Volkswagen Vw Id Buzz Header
VW ID Buzz: Der Elektro-Bulli wird zum Problem für Volkswagen
18.08.26 · Mobilität
Marvel: Diese Inhalte solltet ihr vor „Avengers: Doomsday“ schauen
17.08.26 · Unterhaltung
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
VW ist zurück in Home Assistant: Diese Integration läuft wieder
18.08.26 · Smart Home
Doctor Strange Marvel Header
Disney ändert die Marvel-Strategie für Disney+
17.08.26 · Unterhaltung
Revolut lockt Neukunden jetzt mit 4,25 Prozent Zinsen
18.08.26 · Dienste
Projekt „Pebble“: Das neue Betriebssystem von Apple
18.08.26 · Firmware und Updates
Fluch Karibik Johnny Depp
Fluch der Karibik 6 kommt: Es „gibt Gespräche“ mit Johnny Depp
17.08.26 · Unterhaltung
Zehn Jahre ADAC-Test: Keyless-Schwachstelle bleibt bestehen
18.08.26 · Mobilität
Acht Promis, zehn Tage, ein indigenes Volk: Joyns neues Experiment
14.08.26 · Unterhaltung